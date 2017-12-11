Sağlık Müdürlüğü'nden Kulular'a ziyaret

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Erdal Yücel ve beraberindeki heyet 112 Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasıyla ilgili Kulular'a bilgiler verildi ve 112 ekipleri ile emniyet birimlerinin yaşadığı sıkıntılar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, sağlık camiası ve 112 ekiplerine her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

İHA