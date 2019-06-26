SAHABİYE 2. ETAP İHALESİ 6 AĞUSTOS’TA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR AŞ İhale Komisyonu tarafından yapılacak olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. Etap İhalesi’nin 6 Ağustos 2019’da kat karşılığı yapılacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre 5 blok için yapılacak olan kat karşılığı ihaleye katılmak isteyen tüm inşaat şirketleri 6 Ağustos gününe kadar başvuru yaparak dosyalarını İMAR AŞ’den alabilecekler.



Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap İhalesi yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından önce kat karşılığı yapılacağı duyurulmuş ancak daha sonra ihale hak ediş ödemeli olarak yapılmıştı. Yapılan ihaleyi alan ERKUT İnşaat şirketi bir süre sonra inşaat devam ederken, dövizdeki aşırı dalgalanma ve artıştan dolayı yükselen maliyetlerden dolayı fiyat iyileştirmesi yapılması talebinde bulunmuş, bunun olmaması halinde inşaatı tamamlayamayacağını ve işi bırakmak istediğini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na resmi olarak bildirmişti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na havale edilen bu talep sonrasında bakanlık ERKUT İnşaat’ın ihale sözleşmesine bağlı kalarak aynı şartlarda bitirmesi gerektiğini aksi takdirde sözleşmenin cezai şartlarının yürürlüğe gireceği yanıtını vermişti. ERKUT İnşaat da bunun üzerine yarım kalan inşaatı bitirmek üzere işlerini tekrar başlatmıştı.



