SAHABİYE'DE YIKIM DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapısıyla modern bir kentin yükseleceği Sahabiye’de kentsel dönüşüm için çalışmalarını hızla sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Uygulama Etabında bulunan ve öncelikli olarak yıkılması gereken binaların yıkım işlemlerini tamamladı. Projenin ilk etabı içerisinde yer alan diğer binaların elektrik, su, doğal gaz kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamaması, çevre ve gürültü kirliliğinden etkilenmemesi, can ve mal güvenliğinin tehdit altında kalmaması için uygulama alanındaki tüm binaların yıkılmasına karar verildi.



Teslim alınan bağımsız bölümler için hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı başlatılacağı da belirtildi. 1. Uygulama Etabı içerisindeki tüm binaların borçsuz ve boş bir şekilde 15 Ağustos 2017 tarihine kadar tahliye edilip Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

İHA