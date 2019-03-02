SAHABİYE KARIŞTI!

ERKESTE SOĞUK DUŞ ETKİSİ
ERKUT İnşaatın yaptığı Sahabiye 1.Etap projesinin inşaat alanını gezerken, binaların 18 katlı olduğunu duyunca tepkisini dile getiren Bakan Kurum’un sözleri orada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ERKUT İnşaat Yönetim kurulu üyeleri ve partililer üzerinde adeta soğuk duş etkisi yaptı.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ay önce yaptığı açıklamada “Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari olacak artık. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki 'Benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanlarım her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir' diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım." dedi.
SAHABİYE’DE NELER OLMUŞTU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR AŞ tarafından yapılan ihale sonucu ERKUT inşaat verilen Kentsel Dönüşüm Sahabiye 1. Etap ihalesine ilişkin iddialar henüz cevaplanmadı. Belediyenin önce kat karşılığı yapacağız dediği bu ihale için son anda hak ediş ödemeli ihale türüne dönülmesinin gerekçeleri hiçbir yetkili tarafından açıklanamadı. İhale şartnamesinde ihaleye katılacak her katılımcının vereceği teklifin en az yarısı değerinde devlete iş yapmış olma şartının aranması da ihalenin üzerine spekülasyonların yapılmasına neden oldu.
BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA MI?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kat karşılığı yapılacak dediği işi daha sonra hak ediş ödemeli şekle dönüştürülmesiyle belediyenin kasasından milyonlarca lira çıkmasına sebep olundu. Belediyenin zaten ekonomik sıkıntı çektiği iddiaları ayyuka çıkmışken, ihalenin kat karşılığı yapılmasından vazgeçip nakit ödeme yöntemine dönülmesiyle belediyenin borcunun daha da arttığı öne sürüldü.
TARİHİ ESER MESELESİ DE VAR
ERKUT İnşaat tarafından yapılan Sahabiye 1.Etap inşaatının temelinin kazılması sırasında tarihi eser çıktığı öne sürülmüş ve konu savcılığa intikal ettirilmişti. Ancak aylar sonra yapılan denetlemede binanın üçüncü katına çıktığı ve tarihi esere rastlanmadığı yönünde tutulan bir resmi tutanakla konu kapatılmıştı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, üzerinden ne kadar geçmiş olursa olsun alınacak izinle ilgili yerde kazının yapılması ve alınacak numunenin tarihi eser derecesinin incelenmesinin ardından, inşaatın devam edip etmeyeceğini karar verilebileceği ifade edilmişti.
ERKUT İNŞAAT NE YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını hatırlatan Bakan Kurum’un da “artık dikey mimari yok yatay olacak. Son üç katı tıraşlayın” şeklindeki emir gibi sözlerinden sonra Erkut İnşaat’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Zira sektördeki genel durgunluk, Belediyenin hak edişleri zamanında ödeyemediği gibi iddiaların üzerine bir de durdurma ya da tıraşlama gibi bir sıkıntının daha eklenmesi durumun da Sahabiye'de işlerin daha da karışabileceği öne sürülüyor.
ERKUT İnşaatın yaptığı Sahabiye 1.Etap projesinin inşaat alanını gezerken, binaların 18 katlı olduğunu duyunca tepkisini dile getiren Bakan Kurum’un sözleri orada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ERKUT İnşaat Yönetim kurulu üyeleri ve partililer üzerinde adeta soğuk duş etkisi yaptı.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç ay önce yaptığı açıklamada “Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari olacak artık. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki 'Benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanlarım her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir' diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım." dedi.
SAHABİYE’DE NELER OLMUŞTU
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İMAR AŞ tarafından yapılan ihale sonucu ERKUT inşaat verilen Kentsel Dönüşüm Sahabiye 1. Etap ihalesine ilişkin iddialar henüz cevaplanmadı. Belediyenin önce kat karşılığı yapacağız dediği bu ihale için son anda hak ediş ödemeli ihale türüne dönülmesinin gerekçeleri hiçbir yetkili tarafından açıklanamadı. İhale şartnamesinde ihaleye katılacak her katılımcının vereceği teklifin en az yarısı değerinde devlete iş yapmış olma şartının aranması da ihalenin üzerine spekülasyonların yapılmasına neden oldu.
BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA MI?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kat karşılığı yapılacak dediği işi daha sonra hak ediş ödemeli şekle dönüştürülmesiyle belediyenin kasasından milyonlarca lira çıkmasına sebep olundu. Belediyenin zaten ekonomik sıkıntı çektiği iddiaları ayyuka çıkmışken, ihalenin kat karşılığı yapılmasından vazgeçip nakit ödeme yöntemine dönülmesiyle belediyenin borcunun daha da arttığı öne sürüldü.
TARİHİ ESER MESELESİ DE VAR
ERKUT İnşaat tarafından yapılan Sahabiye 1.Etap inşaatının temelinin kazılması sırasında tarihi eser çıktığı öne sürülmüş ve konu savcılığa intikal ettirilmişti. Ancak aylar sonra yapılan denetlemede binanın üçüncü katına çıktığı ve tarihi esere rastlanmadığı yönünde tutulan bir resmi tutanakla konu kapatılmıştı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, üzerinden ne kadar geçmiş olursa olsun alınacak izinle ilgili yerde kazının yapılması ve alınacak numunenin tarihi eser derecesinin incelenmesinin ardından, inşaatın devam edip etmeyeceğini karar verilebileceği ifade edilmişti.
ERKUT İNŞAAT NE YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını hatırlatan Bakan Kurum’un da “artık dikey mimari yok yatay olacak. Son üç katı tıraşlayın” şeklindeki emir gibi sözlerinden sonra Erkut İnşaat’ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Zira sektördeki genel durgunluk, Belediyenin hak edişleri zamanında ödeyemediği gibi iddiaların üzerine bir de durdurma ya da tıraşlama gibi bir sıkıntının daha eklenmesi durumun da Sahabiye'de işlerin daha da karışabileceği öne sürülüyor.
İlter SAĞIRSOY