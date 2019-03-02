SAHABİYE KARIŞTI! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bundan sonra dikey mimari yok, yatay mimarı var” açıklamasından birkaç ay sonra Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beton bloklardan oluşan Kentsel Dönüşüm Sahabiye 1.Etap projesinin inşaatını gezdi. Bakan Kurum blokların 18 kat olduğunu öğrenince “Cumhurbaşkanımız da söyledi biliyorsunuz, dikey mimarı yok yatay mimari var, son üç katı tıraşlayın” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:48