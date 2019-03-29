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SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAP SAÇI!

Erkut İnşaat’ın 124 milyon 840 bin lira bedelle aldığı Kentsel Dönüşüm Sahabiye 1. etap inşaatında işler Arap saçına döndü.

SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAP SAÇI!

Önce inşaat temelinde tarihi eser çıktığı iddiasıyla olay Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yansıdı. Ardından belediyenin hak edişleri düzenli olarak ödeyemediği için inşaatın durdurulduğu öne sürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kayseri ziyareti esnasında Sahabiye Kentsel Dönüşüm inşaat alanındaki blokların 18 kat olduğunu öğrenmesi üzerine, Bakan Kurum’un ‘son üç katı yıkın’ talimatını vermesi işleri iyice karıştırdı.

Son olarak tüm bu gelişmelerin üzerine, Erkut İnşaat’ın işi bırakmak amacıyla sözleşmenin iptal edilmesi için belediyeye dilekçe vermesi eklendi. Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan kararnameye göre artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek, aldıkları para kadar iş yapmış olan inşaat şirketlerine herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaksızın 18 Nisan 2019’a kadar bu tip işlerinde sözleşmenin tek taraflı iptal hakkı verildi. Erkut İnşaat da bu haktan yararlanmak için belediyeye dilekçe verdi. 

Haber Merkezi

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