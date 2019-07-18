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Sahabiye Kentsel Dönüşümde İki Ayrı İhale

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek yeni ihalelere hazırlandıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, 6 Ağustos Salı günü 4 bloğun yapımı için iki ayrı ihale yapacaklarını belirtti.

Sahabiye Kentsel Dönüşümde İki Ayrı İhale

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konut ve iş yerlerini hak sahiplerine zamanında vermek için çalışmaların hız kazandığını dile getirdi. Sahabiye için iki ayrı ihaleye hazırlandıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Birinci etap birinci kısımda yer alan ve 622 daire, 55 iş yeri ve 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otoparkın bulunduğu beş bloktan oluşan inşaatımız hızla devam ediyor. Birinci etap ikinci kısımda yer alan 4 blok için de iki ayrı ihale yapacağız. 6 Ağustos Salı günü Saat 10.00’da, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapacağımız ilk ihale muhammen bedeli 66 milyon 121 bin TL olan ve 68 daire ile 13 dükkandan oluşan iki bloğu kapsıyor. Aynı gün Saat 11.00’de ise 71 milyon 290 bin TL muhammen bedelli birinci etap ikinci kısımdaki 126 daire ve 9 dükkanın yer aldığı diğer iki bloğun ihalesini gerçekleştireceğiz. Her iki ihalemize katılmak isteyenler ihale tarihine kadar Büyükşehir Belediyemiz içindeki Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.’ye müracaatlarını yapmaları gerekiyor” dedi.



Sahabiye Projesi’nin Kayseri’nin prestij projesi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm projeler gibi Sahabiye Projesi’ne de büyük özen gösterdiklerini kaydetti.
 

İHA

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