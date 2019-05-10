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Sahabiye Projesi'ne hız kesmeden devam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, projenin hız kesmeden devam ettiğini, ikinci etap için de ihale aşamasına geldiklerini belirtti.

Sahabiye Projesi'ne hız kesmeden devam

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki incelemelerine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Büyükşehir bürokratları da katıldı. Başkan Büyükkılıç, şantiye alanında incelemeler yaparak ilk etabın inşaatlarını yapan Erkut İnşaat’ın yetkilileri ile görüştü. Sahabiye Projesi ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, Sahabiye’nin Kayseri’nin prestij projelerden biri olduğunu söyledi. Kış şartlarından ve yasal mevzuattan kaynaklı olarak müteahhit firmanın birkaç ay bekleme süresi olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şimdi kaldıkları yerden; durmak yok, koşmaya devam mantığıyla çalışmalara başladılar” dedi.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabı için de çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bakanlığımızın tavsiyesini de dikkate alarak ikinci etaptaki 6 blokla ilgili gerekli çalışmalar yaptık. Yakında ihaleye çıkıyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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