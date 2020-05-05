Sahabiye’ye 40 bin metrekarelik otopark Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin en önemli projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir toplantı yaptı. Başkan Büyükkılıç, proje sonrası oluşacak Sahabiye ile ilgili görselleri de izledi.

05 Mayıs 2020 Salı 15:26