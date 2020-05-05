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Sahabiye’ye 40 bin metrekarelik otopark

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin en önemli projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bir toplantı yaptı. Başkan Büyükkılıç, proje sonrası oluşacak Sahabiye ile ilgili görselleri de izledi.

Sahabiye’ye 40 bin metrekarelik otopark
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Sahabiye ile ilgili toplantısına Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp katıldı. Toplantıda projede gelinen son noktaya ve halen yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, Başkanlık makamındaki ekrandan Sahabiye Projesi ile ilgili görselleri de izledi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgedeki yeşil alan durumunda yaşanacak değişimi de takip etti. İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ, hali hazırda yeşil alanı bulunmayan Sahabiye’de proje sonrası yaklaşık 2/3’lük alanın yeşil alan olacağını kaydetti.
Proje sonrası oluşacak Sahabiye’nin görsellerini de izleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımında sona gelinen otoparkları da inceledi. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında birinci etap birinci kısım inşaat alanında yaklaşık 40 bin metrekarelik iki katlı ve 934 araçlık otopark bulunuyor.
 

Kurumsal

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