Şahin, iş kazasında hayatını kaybeden gencin mezarını ziyaret etti

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile TÜM-İş Genel Başkanı Mahmut Şahin ve sendika üyeleri, yakın bir zamanda çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden, İstikbal Mobilya Kayserispor tribünlerinin de sevilen ismi Kadirhan Özdemir'in mezarını ziyaret etti. Burada annesi Hatice Özdemir'e başsağlığı dileyen Şahin; yaptığı açıklamada bir canın gitmesine seyirci kalmayacaklarını ifade ederek yetkililerden yaptırımlar beklediklerini kaydetti. Başkan Şahin; "1 Mayıs İşçi Bayramı desek de bugün iş kazasında ölen çocukların anneleri, eşleri ağlıyor, gözyaşları döküyorlar. Bugün; personel sayılmayıp mal ve hizmet olarak görülüp kadroya alınmayan işçiler ağlıyor. Bugün 'kıdem tazminatım ödenecek mi' endişesi yaşayan, evine ekmek götürme kaygısındaki işçilerimiz maalesef ağlıyor. Her sene çıktı-girdi yaptırılıp, kıdem tazminatı banka hesabına yatırılıp; ‘Eğer işine gitmek istiyorsan yarın tazminatı çek getir’ denilen bir ortamda işçiler geleceği ile ilgili endişeler taşırken şenlikler yapıp 1 Mayıs’ı kutlamak gibi bir kaygımız olmadığını TÜM-İŞ Konfederasyonu olarak belirtmek istiyorum. İşçileri zoraki bir tavuk dürüm ve ayran için sadece kalabalık göstermek ve onları dolgu malzemesi yapıp kalabalıklara konuşuyormuş şehvetinde olan konfederasyon başkanları gibi yapmayacağımızı, burada gözü yaşlı annelerle iş kazalarında ölen ya da ekmek kaygısı çeken ki bugün şenliğe giderken bir kazanın olup ve işçilerin öldüğünü öğrendik. Böyle bir rezaleti Türkiye’ye yaşatmayacağımızı, bu anneler ağlarken, eşler çocuklarına babaları ile ilgili ne söyleyeceğini düşünürken hiç 1 Mayıs’ı şenlikler halinde kutlamak gibi bir niyete sahip değiliz. Bu konuda yetkililerden ciddi yaptırımlar bekliyoruz. Bir canın gitmesine seyirci kalmak gibi de bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

Genç oğlunu iş kazası sonucu kaybeden Anne Hatice Özdemir ise, oğlunun mezarı başında; "Hayalleri vardı oğlumun" diye gözyaşı döktü. Kadirhan Özdemir için dualar edilerek Kuranı Kerim okundu.

