Şahin: "Türkiye’de devremülk hatta tatil konusunda çok ciddi mağduriyetler var"

Koza Hissedarları Yardım ve Dayanışma Derneği adına düzenlenen istişare toplantısı Öğretmenevi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek yönetim kurulu üyeleri ve mağdurlar, sorunlar ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu. Toplantıya katılan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin devremülk ve tatil konusunda çok ciddi mağduriyetlerin olduğunu söyleyerek, toplantının bu mağduriyetlerin giderilmesi adına önemli olduğunu kaydetti. Şahin; "Bugün burada Koza Termal’in mağdurlarıyla bir toplantı yapılacak. Aslında Koza bir devremülktür. Bu sadece Koza ile alakalı değil, Türkiye’deki bütün devremülklerin bir sorunu masaya yatırma ve ona çözüm arama noktasındaki başlangıçtır. Bu başlangıcı çok önemsediğim için buraya geldim. Türkiye’de devremülk hatta tatil konusunda çok ciddi mağduriyetler var. Bu yönetmeliklerdeki açıklıklardan, cezaların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bununla alakalı da bugünkü toplantı inşallah Türkiye’deki bütün devremülk mağdurlarının sorunlarının çözümü için bir başlangıç olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

