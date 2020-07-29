Şahin’den kurban pazarlarında denetim

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kurban Bayramına sayılı günlerde kurban pazarlarındaki denetimleri artırdı. Oymaağaç Kurban Pazarı’nda denetimde bulunan Şahin, burada besiciler ile sohbet ederek, hayvanları inceledi.

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan Şahin, “Kurbandaki en önemli etkenlerden bir tanesi de Tarım Bakanlığının bu bölgedeki çalışmalarıdır. Tüm ilimizdeki kurban satış noktalarında il müdürlüğümüze ait çadırları oluşturduk. Her gün 2 veteriner arkadaşımız görev yapıyorlar.







Hem gelen hayvanların kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadıklarına hem de vatandaşımızın hayvanla ilgili sorgulama istediklerinde HAYSAK üzerinden de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şuanda bulunduğumuz Oymaağaç’taki hayvan pazarımız Kayseri’deki en yoğun satış noktalarından bir tanesidir. Buradaki hekim arkadaşlarımızın kontrolleri neticesinde pazara uygun olmayan, kurban vasfını taşımayan hayvanların üzerine boya ile kırmızı işaret koyuyorlar. Uyarıcı resimlerimizi de koyduk. Vatandaşımızda yine bu arada şüphe de kalırsa arkadaşlarımıza başvuruyorlar. Onlarda olay mahallinde hemen bakıp gerekli kontrolü yaptıktan sonra kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığını alıcılarımıza bildiriyorlar” şeklinde konuştu.







Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Şahin, “Vatandaşlarımızın kurban alırken dikkat edeceği en önemli unsurlardan bir tanesi de hayvanın kulak küpesinin olması, veteriner sağlık raporunun olması ve eğer il dışından gelmişse de sevk raporunun bulunması gerekmektedir. Bunun dışında da fiziki şartlarla alakalı da hayvanın fiziki eksikliklerinin de olmaması elbette dini vecibenin tam olarak yerine getirilmesi noktasında en önemli unsurlardan bir tanesidir. Gezmiş olduğumuz çadırların birçoğundaki hayvanların satılmış olduğunu gördük. İnşallah Kayseri bu sene de sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirecek” dedi.

