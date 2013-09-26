Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri’de yapılan çalışmalarda iki zanlı 5 bin 300 TL sahte para ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte para olayı ile ilgili aranan C.T. ve E.E.’nin Yahyalı ilçesinde olabileceğinin bildirildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip edilen otomobili Gazibeyli Mahallesi’nde bulduğu ve

Zanlıların otomobile binerken yakalandığı kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından C.T. ve E.E.’nin yapılan üst aramasında 3 Adet 200 TL, 51 Adet 100 TL, 6 Adet 50 TL, 1 Adet 20 TL, 6 Adet 10 TL ve 2 Adet 5 TL olmak üzere toplam 6 bin 90 TL ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen 6 bin 90 TL’den 5 bin 300 TL’nin sahte olduğunun belirlendiği, yapılan soruşturma sonrasında E.E.’nin tutuklanarak cezaevine konulduğu, C.T.’nin ise sahtecilik olayı ile ilgili olarak Niğde İl Jandarma ekiplerine teslim edildiği bildirildi.