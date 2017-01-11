Şakir Arslantaş Erdoğan’ın misafiri oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarla 33. kez buluştu. Adıyaman, Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Hatay, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa’dan gelen 400’ü aşkın köy ve mahalle muhtarı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilen öğle yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olarak ağırlandı. Erdoğan, öğle yemeği öncesinde muhtarlara hitaben bir konuşma yaptı.

Toplantıya ilimizden de Ömerhacılı Mahallesi Muhtarı Şakir Arslantaş katıldı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini söyleyen Muhtar Arslantaş, “Kayseri’de gece saat 02.00’de başlayan Ankara seyahati başından sonuna kusursuz bir organizasyon ile gerçekleştirildi. Her türlü ihtiyacın düşünülmüş olması muhtarları son derece memnun etti.” ifadelerini kullandı.



“Cumhurbaşkanının hitabeti etkileyiciydi”

Muhtar Arslantaş, “Özellikle bu seyahat esnasında duyduğum gururu ifade etmekte zorlanıyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Muhteşem bir organizasyondu. Akabindeki ağırlama ise tek kelimeyle muhteşemdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitabının güçlülüğü yalnız beni değil bütün salondaki muhtarları etkiledi. Şahsına kendimi takdim esnasında gurur duyduğumuzu söylerken, ülkem ve milletim adına bir kez daha koltuklarım kabardı. Gölbaşı’ndaki kahvaltıdan sonra Külliye ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Beştepe Millet Camii ihtişamı ile büyüledi. Buradan tekrar tekrar bu vatanı bizlere bırakan ecdadımıza ve yakın tarihimizde vatan savunmasında görev alan bütün vatanperver şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, şükranlarımızı da sunuyorum.” dedi.



Arslantaş, son olarak “Bir ferdi olmaktan gurur duyduğum ülkem için 15 Temmuz’da yapılanları, hiç bir zaman unutmayacağım. Bu cennet vatana yapılmak istenenleri Allah bu millete bir kez daha yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda muhtarlara, teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalle ve köylerindeki vatandaşlara selam ve muhabbetlerini iletmeleri ricasında bulundu.

Haber: Bünyamin gültekin

