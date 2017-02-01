Saldırılara rağmen dimdik ayaktayız Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl ve İlçe yönetimlerinin katıldığı toplantıda 2016 yatırımlarını değerlendirdi ve 2017 yılında yapılacak yatırımları anlattı.

AK Parti İl ve İlçe yönetimlerinin katıldığı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri iştirak etti.

Toplantıda 2016 yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, göreve geldiklerinde ciddi bir proje stokunun bulunduğunu belirtti ve bu projelerin tamamını bitirerek 2016 yılında neredeyse her hafta açılış yapmak suretiyle halkın hizmetine sunduklarını kaydetti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLMEDİK"

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimine de değinen Başkan Mustafa Çelik, "15 Temmuz'un haftasında dahi Gültepe Bulvarı'nın temelini atarak işimize devam ettik. Her ne kadar şer güçler bir taraftan silahlı bir taraftan ekonomik saldırılar yapıyorlarsa da, biz bunların karşısında dimdik ayakta duruyoruz. İşlerimizi aksatmıyoruz. Yatırımlar da artarak devam ediyor. Hiçbir şekilde geri çekilmedik. Aksine var gücümüzle yeni kaynaklar bularak yeni projelere başlıyoruz" dedi.

Köprülü kavşaklar, ilçe yatırımları, KASKİ'nin alt yapı yatırımları, eğitim yatırımları, yollar, 187 milyon TL maliyetle yapılan araç alımları, temeli atılan projeler, açılışı yapılan yeni tesisler gibi başlıklarla 2016 yılını ana başlıklarıyla anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2016 yılında yapılan büyük ölçekli projelerin toplam bedelinin 550 milyon 526 bin TL olduğunu belirtti.

"FONKSİYONEL VE ESTETİK PROJELER HAZIRLADIK"

Konuşmasında 2017 yılı yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, "2016 yatırımlarını yaparken bir taraftan da 2017 yılı projeleri için çalıştık. Hedef 2023 toplantımızda açıkladığımız yeni vizyonumuz doğrultusunda planlı, fonksiyonel, estetik projeler hazırladık. Bu projelerimizi önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantıyla kamuoyuna sunacağız." diye konuştu.