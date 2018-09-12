"Saldırılarla amaçlarına ulaşamayacaklar"

Kayseri Buluşmaları kapsamında Ticaret Odası’nda düzenlenen “12 Eylül’den Günümüze Türkiye-ABD İlişkileri” konulu paneli Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları Star Gazetesi yazarları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda katılımcı takip etti.



Panel öncesi bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile birlikte gücünün farkına vardığını belirtti. Ülkemizin yazılan senaryolarda figüran olmaktan çıktığını ve senaryo yazan bir ülke haline geldiğini ifade eden Başkan Çelik, “Gücümüzün farkına varan kendisini egemen güç olarak nitelendirenler saldırılara geçtiler. Hamdolsun beş yıldır sürdürdükleri saldırılarla amaçlarına ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar. Şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderimiz ve arkasında dimdik duran milletimiz var” dedi.



“Her şerde bir hayır vardır” sözünü hatırlatan ve son dönemdeki ekonomik saldırıların da böyle sonuçlanacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bu ekonomik saldırılar da hayra vesile olacaktır. Hep birlikte daha güçlü olmanın mücadelesini vermeliyiz. Ekonomimizi daha güçlü hale getirmek mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına da uyarak elini güçlendirmemiz gerekir. Kolanın yerine tercih edeceğimiz ayranımız var bizim. Yerli sanayimizi güçlendirmek ve dışa bağımlılığımızı bitirmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in konuşmasının ardından panele geçildi. Panele konuşmacı Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yazarlar Aziz Üstel ve Sibel Eraslan ile 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel katıldı.

