"Saldırıyla alakalı gözaltına alınmalar devam ediyor"

Atatürk'ün Kayseri'ye Heyeti Temsiliye Reisi olarak gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Altıntuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki tören sonrasında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, askerleri taşıyan özel halk otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda yaralanan 40 askerin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Kamçı, "Şuanda 40 yaralımız hastanededir. 15 yaralımız taburcu oldu. Şuanda durumu ağır olan 3 tane yaralımız var. Yaralılarımızın tedavileri görülüyor. Yaralılarımızın yakınlarıyla alakaları bütün önlemleri aldık. Bu anlamda ben Kayserililere teşekkür ediyorum. Bizler bir oteli kapatmıştık ama vatandaşlarımızdan her şeyiyle hizmetlerindeyiz diye müracaatlar oldu. Şuanda 15’in üzerinde kişi gözaltında. Çalışmalar devam ediyor. Teröristin kimliği de belli" dedi.



Bir gazetecinin ‘Otobüs şoförü gözaltına alındı mı? sorusu üzerine Vali Kamçı, “Gözaltına alınmalar olabilir. Gözaltına alınan herkese suçludur veya suçsuzdur demek mümkün değil. Bu işi yapan 15 kişi değildir herhalde. O nedenle gözaltına alınmalar da devam edebilir. Alınmış olanlardan da olayla ilgili alakası olmayanlarda olabilir. Benim bir şey söylemem mümkün değil. Ona adli makamlar karar verecektir. Hiç kimse böyle bir vatan hainliğini övemez. Vatan hainliğini öven, onu iyi şekilde göstermeye çalışan da vatan hainlerinden birisi demektir. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Hiç kimseye müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gereken neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16 yaralı askerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yoğun bakımda bulunan 10 askerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 15 askerinde serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.