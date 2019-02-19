Şampiyonluk Kupası Mustafa Yalçın’dan

Kuruköprüspor, Sosunbirlikspor, Alaybeylispor, Çevlikspor, Kamberspor, Elbaşıspor, Esen Çömlekçispor olmak üzere toplam 7 takımın iştiraki ile gerçekleşen turnuvada rakiplerini ekarte ederek final vizesini alan Kuruköprüspor ile Sosun Birlikspor takımları finalde karşı karşıya geldi.







Spor severlerin ilgisinin yüksek olduğu final maçını AK Parti Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Başkanı Kerem Ekici, Talas AK Parti Gençlik kolları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı da izledi. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında rakibi Sosun Birlikspor’u 4-2 mağlup eden Kuruköprüspor şampiyon oldu.







Turnuvada rakiplerini geride bırakan Kuruköprüspor’a şampiyonluk kupasını AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın verdi. Ödül töreninde konuşma yapan Yalçın, turnuvaya iştirak eden bütün kulüpleri tebrik ederek, sporun önemine dikkat çekti. Yalçın sporun dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en önemli unsur olduğunu belirterek, “Bu tür etkinlikler Bölge halkının kaynaşması ve dostluk bağlarının pekişmesi açısından son derece önemlidir. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ve spor sevgisini aşılamak için çaba sarf etmeliyiz. Temelde spor eğitimi alan birey sağlıklı birey demektir. Sizlerin desteği ile göreve geldiğimizde hem mevcut tesislerimizi iyileştirmenin yanı sıra mahallelerimize yeni spor kompleksleri kazandıracağız” dedi.







Spor’un ve sporcunun her daim yanında olacağını ve destekleyeceğini kaydeden Yalçın, ödül takdiminin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan AK Parti Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın, yanıtsız soru bırakmadı ve “ Hep birlikte güzel işlere imza atacağız” diyerek Kuruköprü’den ayrıldı.

