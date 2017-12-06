Sanayimizin 4 yılı daha heba olmasın

Oto sanayicisinin hak ettiği yerlere getirilebilmesi için aday olduğunu açıklayan, Mehmet Özçay şunları söyledi:

“Oto Sanayimiz, bir dönem sadece kentimizin değil, çevresindeki Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat gibi illerin yanı sıra doğudan gelen araçlara da hitap eden bir sanayi yapısına sahipken, bu gücünü gün geçtikçe kaybetmektedir. Bunun en önemli nedeni ise yanlış yönetimlerdir. Kayseri Oto Sanatkarları Odası, şu anki Yeni Sanayi esnafının yanı sıra, sanayimizin dışında da yer alan Oto Yıkama, Lastik Satış ve Tamiri, Torna gurubu gibi meslek dallarını da bünyesinde barındırmaktadır. Esnaflarımızla yaptığımız birebir diyaloglarda, mevcut Oda yönetiminin kendilerine hiçbir faydalarının olmadığını, Oda ile bağlarının sadece üye aidatından ibaret olduğunu söylüyorlar. Biz de bu yanlışı düzeltmek, Oda’nın tamamen esnafına hizmet eden kurum haline gelebilmesi için güçlü bir ekiple aday olduk. Her meslek dalına göre yeni projelerimiz olacak. Sanayimiz başta olmak üzere, sanayimiz dışında yer alan oda üyelerimizin yanında yer alacağız. Üyelerimize özellikle söylüyorum. Lütfen sanayimizin bir 4 yılını daha heba etmeyin.“

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