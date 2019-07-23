“Sansürün kaldırılışını buruk kutluyoruz” 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışının 111. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya; "Sansürün kaldırılışının yıldönümünü maalesef buruk kutluyoruz. Sektörümüz her manada sıkıntı içerisinde. Basın kuruluşları işletme olarak, çalışanlar olarak sürekli kan kaybediyor" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:40