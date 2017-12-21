SARIÇiÇEK TAHLiYE OLDU

Hakkındaki ByLock iddiasını reddederek beraatini ve tahliyesini isteyen Sarıçiçek, mahkeme heyetince 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Sarıçiçek davayı temyize götürecek.



4. duruşmada tahliye



FETÖ Terör Örgütüne üye olma şüphesi ile 21 Mart 2017 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve 14 Temmuz’da da KHK ile Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki memuriyetine son verilen 31 yaşındaki İbrahim Sarıçiçek 4. duruşmasında tahliye edildi.



Sarıçiçek tutuklanmasının ardından önce Nevşehir sonra da Bünyan Cezaevi’nde hapis yatmış, duruşmalarda da “ByLock kumpası mağduru” olduğuna dair 1000 sayfalık savunma yapmıştı.



(Kayseri Gündem)