Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SARIÇiÇEK TAHLiYE OLDU

FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanıp 9 aydır cezaevinde yatan İbrahim Sarıçiçek, Kayseri 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tahliye edildi. Ailesi ve arkadaşları kararı sevinçle karşıladılar.

SARIÇiÇEK TAHLiYE OLDU

Hakkındaki ByLock iddiasını reddederek beraatini ve tahliyesini isteyen Sarıçiçek, mahkeme heyetince 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Sarıçiçek davayı temyize götürecek. 

4. duruşmada tahliye

FETÖ Terör Örgütüne üye olma şüphesi ile 21 Mart 2017 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve 14 Temmuz’da da KHK ile Kayseri Büyükşehir Belediyesindeki memuriyetine son verilen 31 yaşındaki İbrahim Sarıçiçek 4. duruşmasında tahliye edildi.

Sarıçiçek tutuklanmasının ardından önce Nevşehir sonra da Bünyan Cezaevi’nde hapis yatmış, duruşmalarda da “ByLock kumpası mağduru” olduğuna dair 1000 sayfalık savunma yapmıştı.

(Kayseri Gündem)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.