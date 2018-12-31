Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sarıkamış Şehitleri 4 Ocak'ta Anılacak

Avşarelleri Derneği Başkanı Okan Avşarkocaoğlu ve beraberindekiler, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret ederek 4 Ocak'ta düzenlenecek 'Sarıkamış Şehitleri Anma Programı' ile ilgili bilgi verdi.

Sarıkamış Şehitleri 4 Ocak'ta Anılacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya; 2018 yılının medya sektörü açısından sıkıntılı bir yıl olduğunu söyledi. 2019 yılının daha canlı bir yol olması temennisinde bulunan Altınkaya; "2018’deki eksikliklerimizden, yanlışlarımızdan ders çıkartırsak 2019’da aynı yanlışlar tekerrür etmez. 2019 yılı da inşallah iyi geçer. Sektörümüz açısından baktığımızda 2018 yılının sıkıntılı geçtiğini ifade etmemiz lazım. Özellikle Ağustos ayında başlayan döviz dalgalanmaları dolayısıyla yaklaşık 200 kadar gazete kapanmak zorunda kaldı. Arzumuz, ümidimiz 2019 yılı için medya sektörünün biraz daha canlı ve hareketli olması. Bu da bugünkü fotoğraflara bakacak olursak çok mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Avşarelleri Derneği Başkanı Okan Avşarkocaoğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek; "Derneğimiz 2 Kasım 2018 tarihinde kuruldu, yaklaşık 2 ay olacak. Amacımız, temelde birlik ve beraberliğin sağlanması, yöre insanlarımızı bilgilendirmek, etkinliklerde bilgi vermek. Yöremizde organik tarımı etkinleştirmek istiyoruz, kendi yöremizde üretilen ürünleri buralarda pazarlamak istiyoruz" dedi.
4 Ocak'ta düzenlenecek olan programa tüm Kayserillileri davet eden Avşarkocaoğlu; "Sarıkamış Harekatı’ndaki şehitlerimizi anmak için 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 19:00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz programa tüm Kayseri halkını davet ediyoruz. Bizim, Sarıkamış Harekatı’na özel ilgimiz var. Bizim yöremizin şehitlerinin yüzde 90-95’i Yemen ve Sarıkamış’da olmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılacak olan programımıza tüm Kayserilileri davet ediyorum" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSarıkamışAvşarelleri DerneğiKAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİOkan AvşarkocaoğluSarıkamış Şehitleri Anma Programı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.