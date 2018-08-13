Sarımsak, baharat ve bağırsak fiyatlarına yüzde 10 indirim geldi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarına şimdiden başlayan Kayserililer, baharatçılara akın etti. Kurban etlerinin sucuk olan değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sarımsak, baharat ve bağırsak almak için baharatçılara gelen vatandaşlar, bayrama hazırlanıyor.

Baharatçılık yapan Ali Eldek de, fiyatların geçen seneye göre yüzde 10 oranında ucuzladığını belirterek, “Satışlarımız yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Vatandaşlarımız Kayseri’nin yöresel olan sucuğunu en güzel şekilde ağız tadıyla yemeleri için hazırlıklarımızı tamamen bitirdik. Baharatı alırken çok özen göstermeleri ve dikkat etmeleri gerekiyor. İyinin her zaman bedeli ağır olur ama kalitesi de her zaman güzel olur. Fiyatlarımız geçen seneye göre çok güzel. Bu sene ortalama 10 kiloluk sucuk malzemesinin fiyatlarında 7 TL gibi fiyat düşüşü var. Sarımsak fiyatlarında da düşüş var. Geçen seneye oranla fiyatlarımızda yüzde 10 civarında düşüş var. Bu sarımsağın, baharatın biraz daha bol olmasından dolayı kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

