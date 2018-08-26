Sarımsaklı'da balık ölümleri

Kurban Bayramı öncesi Sarımsaklı köyüne inen sulama kanalının suları yetkililer tarafından kesilince barajda bulunan balıklar öldü. Ölü balıklar nedeniyle köy girişinden itibaren aşırı koku da olduğunu söyleyen mahalle sakini Can Öcal, köyde yaşayanların ektiği ürünleri sulayamadığını ve mağdur olduklarını söyledi. Yetkililerden çözüm bulmalarını isteyen Öcal, "Bayramdan önce ırmak suyunun kesilmesi ve suyun ısınmasıyla birlikte oksijeni kesildi. Oksijen kesildiği için de balıklar oksijeni alamıyor. Su olmadığı için de hepsi ölüp gidiyor. Ben defalarca aradım 'Balıklar ölüyor şu suları açalım' diye. Bu ırmaktan bin desi su gidiyor. İki desi açılsa bu balıklarda oksijeni alıp sağlıklı yaşamına devam edecek. Bizlerin aramasına rağmen sular açılmadı. Sarımsaklı'da sulama kanallarımız da var. Çok az bir miktarda su gidiyor. Bizim kendi bahçelerimiz var. Köyde sulama sistemi olmadığı için de hiçbir ürününü sulayamıyor. Bizler bundan faydalanamıyoruz. Bize suların az olduğunu söylüyorlar. Suyun az olması bir şey ifade etmiyor. Bu balıklar öldükten sonra bir şeye yaramıyor. Bizim meyve ve sebzemiz de ölüyor. Su gelse dahi artık bir şeye yaramayacak. Bu su kesildikten sonra bizim burada yaşama şansımız kalmıyor. Biz diyoruz ki köyde yaşıyoruz ve herkes bir ürün ekiyor. Geçimimizi sağlamak için buradayız. Su olmadığı için yaşayamıyoruz. Bizler bu suların kesilmemesini istiyoruz. Yıllardır bu sular akıyor. Bu sene bu suyu bize çok kısıtladılar. Var olan suyu biz kullanamıyoruz. Biz o zaman köyümüzden taşınıp gidelim. Su olmadıktan sonra hiçbir işimiz olmaz. Zaten kanal derseniz ki kanal yok. Böyle bir rezillik içerisindeyiz. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu balıklar da katliam gibi ölüyor" diye konuştu.



Babasının geçimini toprağa ektiği ürünlerden sağladığını dile getiren Elif Öcal ise su olmadığı için topraktaki ürünlerin zarar gördüğünü söyleyerek, "Bahçede babama yardım ediyorum. Bahçeyi suluyoruz ama su olmadığı için de elimde görmüş olduğunuz hortum ile suluyoruz. Ürünlerimizin hepsi susuz halde. Barajlardaki suların açılmasını istiyoruz. Meyvelerimizin daha iyi büyüyebilmesini istiyoruz. Eğer su olmazsa bu ürünler çürür. Eğer çürürlerse de doğal değil hormonlu yiyecekler yeriz. Biz kendimize ürünlerimiz aldıktan sonra bunları toplayarak satıyoruz ve organik olduğu için de herkes daha fazla alıyor. Geçimimize de bu şekilde sağlıyoruz. Su olmadığı için büyümüyorlar ve ürünlerimizi satamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Raşit da, "Daha öncelerden su idareli bir şekilde veriliyordu, şimdi ise bize su vermiyorlar. Bostanlarımız kuruyor, balıklarımız ölüyor. Bu bir insan katliamıdır. Bizim suyumuz gelmiyor. Burada biz köylü olarak yaşamak istiyoruz" dedi.



İsmail Koçak da az olduğu gerekçesiyle suyun verilmediğini, bu nedenle balıklar ve ürünlerin zarar gördüğünü, yetkililerden yardım istediklerini belirtti.

