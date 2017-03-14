Savaştan kaçan Türkmen aile yardım eli uzatılmasını bekliyor

Irak'ın Musul şehrine bağlı Telafer kasabasında yaşanan savaş sonrasında evlerini terk ederek Suriye'ye gelen 11 kişilik Mahmuş ailesi, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de önce Antakya ardından da Kayseri'ye gelen Türkmen aile, geçinebilmek için kendilerine uzanacak olan bir yardım eli bekliyor.

Ailesiyle birlikte Kayseri'de 2.5 aydır yaşadığını söyleyen 48 yaşındaki baba Abbas Mahmuş, "Aralık 2016 tarihinde Türkiye'ye girdik. Ocak ayından itibaren ise Kayseri'de yaşıyoruz" dedi. Kayseri'de komşularının yardımları ile geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Abbas Mahmuş, "Komşularımız bize ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. 18 yaşındaki oğlum Ali ve 11 yaşındaki oğlum Ahmet kağıt topluyorlar. Onların getirdikleri ile geçiniyoruz" diye konuştu.

Çocuklarından Muhammet'in yatalak olduğunu ve konuşamadığını söyleyen baba Abbas Mahmuş, "Muhammet'e rapor çıkardık ama kimlik çıkmadığı için ilaçlarını raporla alamıyoruz. Muhammet'in ilaçlarını para ile almak zorunda kalıyoruz. Ali ve Ahmet'in kazandıkları evin kirasına, elektrik ve suya harcanıyor. Bu nedenle ilaçları almakta biraz sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Abbas Mahmuş, eşi Cemile ve çocukları Ali, Nur, Meriye, Sece, Duha, Ahmet, Muhammet, Ayşe ve Zeynep ile birlikte kaldıkları eve 350 TL kira ödediklerini belirterek, "Kayserili hayırseverlerden bize yardım eli uzatmalarını ve bize sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

İHA