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Savaştan kaçtı, çok sıkıntı çekti, TIR’ın altında can verdi

Irak'taki savaştan kaçarak Kayseri'ye gelen 24 yaşındaki Telaferli genç Türkmen kadın, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. 

Savaştan kaçtı, çok sıkıntı çekti, TIR’ın altında can verdi

Edinilen bilgiye göre, Irak'taki savaştan kaçarak Suriye üzerinden günlerce süren sıkıntılı bir yolculuk sonrasında Kayseri'ye gelen aile iddiaya göre "burada size kimse yardım etmez, iş yok burada" denilerek  Ankara'ya gönderildi. Kayseri'ye yerleşen Türkmenlerle ilgilenen hayırseverler durumu öğrenince bu aile için Talas'tan ev tutup ve eşyalarını yerleştirip, aileyi Ankara'dan tekrar Kayseri'ye çağırdı. Otogarın bulunduğu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde inen Iraklı aileden 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Meryem M., otobüsten indikten sonra Nayman Caddesi'nden karşıya geçmek istedi. Meryem M., bu sırada caddeye dönen A.Y. (39) yönetimindeki 38 ZF 804 plakalı TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine kısa süre içerisinde kaza yerine gelen sağlık ekipleri Meryem M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapatırken, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda da güvenlik önlemi aldı.

Meryem M.'nin çocukları ve ailesi de olayın şokunu yaşarken, gözyaşları içerisinde Meryem M.'nin cansız bedenine baktı. Meryem M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
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