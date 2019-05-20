SAYIŞTAY’DAN ÇARPICI RAPOR Sayıştay müfettişlerince her yıl rutin olarak yapılan denetlemeler sonrası hazırlanan ve bugüne kadar Belediye Meclis görüşmelerinde dahi ele alınmayan raporlarda inanılmaz “resmi bulgular” yer alıyor. 2015-2017 yılları arasını kapsayan raporlara göre, belediyenin gider artışı, gelir artışından çok fazla olduğu resmi rakamlarla ortaya çıktı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:15