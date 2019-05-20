SAYIŞTAY’DAN ÇARPICI RAPOR

SAYIŞTAY RAPORUNA ULAŞTIK
Kayseri Gündem gazetesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin SAYIŞTAY tarafından her yıl düzenli olarak yapılan denetlemeleri sonrasındaki raporlarına ulaştı. Bu raporlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok usulsüz işlemler yaptığı hem de Sayıştay müfettişlerince ortaya kondu.
GİDER GELİRDEN DAHA ÇOK ARTMIŞ
Sayıştay’ın yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2017 yılları arasında yaptığı usulsüz işlemlerin yanı sıra hatada ısrar edilen konular da yer aldı. Buna göre 2015’ten 2017 sonuna kadar yapılan incemeler sonucunda müfettişler, belediyenin gider artışının gelir artışından çok fazla olduğunu ortaya koydu.
TAPUDA VAR MUHASEBE KAYDINDA YOK
Ayrıca 2015-2017 yılları arasını inceleyen Sayıştay müfettişleri, düzenledikleri raporlarda başlıklar halinde şu hususları açıkladılar; Kayseri Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının değer tespitini yapmamış, muhasebe kayıtlarına almamış. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mevzuata aykırı olarak belediyeye müfettiş atamış. İhale yapmadan belediye mülklerini üçüncü kişilere süreklilik arz edecek şekilde kiraya vermiş.
DENETÇİ ATANMAMIŞ, ÖN KONTROL YAPILMAMIŞ
Söz konusu Sayıştay raporlarında ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan işlemler, ön mali kontrole tabi tutulmamış, iç denetçi atanması gerekirken bu atama yapılmamış. Pek çok çalışana ödenmesi gereken ücretler yanlış hesaplanarak eksik ödenmiş ve bu daha önceki denetimde uyarılmasına rağmen düzeltilmemiş.
BORÇ 2 YILDA YÜZDE 57 ARTMIŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay incelemesi sonrasında düzenlenen raporlarda Belediye’nin borçlarının sürekli arttığı ortaya çıktı. Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 2015 yılında 2.491.806.262 TL olurken 2016 yılında borç miktarı 2.558.201.479.32 TL’ye ulaşmış. Bu rakam 2017 yılında ise 2015’e göre yüzde 57’lik bir artış oranıyla tam 3.921.246.063,47 TL’ye yükselmiş.
İLÇELER VE DİĞER KURUMLARIN RAPORU
Sayıştay’ın metropol ve diğer ilçeler için düzenlediği raporlar da iç açıcı değil. Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere diğer ilçelere ilişkin raporları da, gazetemizin hukuk birimindeki avukatlar inceliyor. İnceleme sonunda Sayıştay’ın resmi olarak açıkladığı usulsüzlükler yani “resmi bulguları” da yine bu raporların içeriğine bağlı kalarak sizlerle paylaşacağız. Ayrıca KASKİ başta olmak üzere Sayıştay’ın denetimine açık olan Kayseri’deki tüm kurumlara ilişkin raporlara da ulaşmış olan haber merkezimizde, bu raporlar da aynı birimimiz tarafından titizlik ve dikkatle inceleniyor.
Kayseri Gündem gazetesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin SAYIŞTAY tarafından her yıl düzenli olarak yapılan denetlemeleri sonrasındaki raporlarına ulaştı. Bu raporlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok usulsüz işlemler yaptığı hem de Sayıştay müfettişlerince ortaya kondu.
GİDER GELİRDEN DAHA ÇOK ARTMIŞ
Sayıştay’ın yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporlarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2017 yılları arasında yaptığı usulsüz işlemlerin yanı sıra hatada ısrar edilen konular da yer aldı. Buna göre 2015’ten 2017 sonuna kadar yapılan incemeler sonucunda müfettişler, belediyenin gider artışının gelir artışından çok fazla olduğunu ortaya koydu.
TAPUDA VAR MUHASEBE KAYDINDA YOK
Ayrıca 2015-2017 yılları arasını inceleyen Sayıştay müfettişleri, düzenledikleri raporlarda başlıklar halinde şu hususları açıkladılar; Kayseri Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının değer tespitini yapmamış, muhasebe kayıtlarına almamış. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mevzuata aykırı olarak belediyeye müfettiş atamış. İhale yapmadan belediye mülklerini üçüncü kişilere süreklilik arz edecek şekilde kiraya vermiş.
DENETÇİ ATANMAMIŞ, ÖN KONTROL YAPILMAMIŞ
Söz konusu Sayıştay raporlarında ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan işlemler, ön mali kontrole tabi tutulmamış, iç denetçi atanması gerekirken bu atama yapılmamış. Pek çok çalışana ödenmesi gereken ücretler yanlış hesaplanarak eksik ödenmiş ve bu daha önceki denetimde uyarılmasına rağmen düzeltilmemiş.
BORÇ 2 YILDA YÜZDE 57 ARTMIŞ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay incelemesi sonrasında düzenlenen raporlarda Belediye’nin borçlarının sürekli arttığı ortaya çıktı. Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 2015 yılında 2.491.806.262 TL olurken 2016 yılında borç miktarı 2.558.201.479.32 TL’ye ulaşmış. Bu rakam 2017 yılında ise 2015’e göre yüzde 57’lik bir artış oranıyla tam 3.921.246.063,47 TL’ye yükselmiş.
İLÇELER VE DİĞER KURUMLARIN RAPORU
Sayıştay’ın metropol ve diğer ilçeler için düzenlediği raporlar da iç açıcı değil. Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere diğer ilçelere ilişkin raporları da, gazetemizin hukuk birimindeki avukatlar inceliyor. İnceleme sonunda Sayıştay’ın resmi olarak açıkladığı usulsüzlükler yani “resmi bulguları” da yine bu raporların içeriğine bağlı kalarak sizlerle paylaşacağız. Ayrıca KASKİ başta olmak üzere Sayıştay’ın denetimine açık olan Kayseri’deki tüm kurumlara ilişkin raporlara da ulaşmış olan haber merkezimizde, bu raporlar da aynı birimimiz tarafından titizlik ve dikkatle inceleniyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy