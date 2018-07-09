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“SEÇİMDE BAŞARILIYDIK”

Ak Parti İl Başkanvekili Fatih Hasyüncü son seçimde başarılı olduklarını açıklayarak, başarısızsınız diyenlerin kul hakkı yemiş olacağını söyledi. Başkanvekili Hasyüncü, İl Başkanı değişikliği konusunda da, kararı Genel Merkez’in vereceğine dikkat çekerek, “ Siz devam edin derlerse de ederiz” dedi.

“SEÇİMDE BAŞARILIYDIK”
Ak Parti İl Başkanvekili Fatih Hasyüncü, gazetemiz Genel  Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’a yaptığı değerlendirmelerde çok özel acıkmalarda bulundu. Başkanvekili  Fatih  Hasyüncü, “ Ben şu anda vekaleten başkan olduğum için tüm yetkilere haizim onu genel merkez en başta söyledi. Biz  bu göreve layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz, biz bundan sonraki süreci genel merkeze bıraktık.Takdir eder, devam edin  derlerse, arkadaşlarımızla  istişare edip  devam edebiliriz. Ama yok diyorlarsa ki, biz başka düşünce içindeyiz, arkadaşlarla da istişare ettik  şöyle bir yol izleyeceğiz,tabi ki muhakkak saygı duyarız, genel merkezimizin takdiridir sonuçta." dedi.

BİZ BAŞARILIYIZ
AK Parti Kayseri İl Başkanvekili Fatih Hasyüncü,24 Haziran seçimlerinden alınlarının akıyla ve başarıyla çıktıklarını ifade ederek, “ başarılı olmadığımızı söyleyenler, kul  hakkı yemeye doğru işi götürmüş olurlar. Herkes bir başka yerden ve farklı bakıyor ve ona göre yorumluyor ama biz  ilk baktığımızda şunu değerlendirdik;  En son Kayseri ‘de referandumda yüzde  67-68 gibi bir oranda oy  almışız, ittifakla birlikte. En son Cumhurbaşkanı seçiminde de Kayseri’ de, yüzde  70’in üstünde oy çıktı. Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimizde Kayseri’ de başarılı bir oy aldığımız kanaatindeyiz. Herkes kamuoyunda farklı yönlerden bakıyor. Kimi liste diyor, kimi fetönün Kayseri ‘de etkin olmasından diyor, kimi ittifaktan dolayı oy kaybettik diyor. Ama ben bu şekilde teşkilatın çalışmasıyla, Kayseri’de altı milletvekilinin kazanılmasına başarısız denilirse, bu bir hak yenme  hususuna girer. Ona doğru gitmiş olur." dedi.

İSTERLER DEVAM EDERİZ
Ak Parti Genel Merkezi’nde son yapılan İl Başkanları değerlendirme toplantısında “Başkan vekilliği ile yönetilen parti teşkilatları” konusunun da, ele alındığını kaydeden Kayseri Ak Parti İl Başkanvekili Fatih Hasyüncü bu konuda şunları söyledi: “ Ggenel merkezde il başkanları olarak toplantı yaptık, gündemde bu da vardı. Teşkilat başkanımız,  Vekaleten başkanlarla ilgili durumun, kongreden önc e netleşeceğini söyledi veya şöyle söyleyeyim inşallah netleştirmeye çalışacağız dedi. Büyük ihtimalle kongreden önce vekaleten başkanların durumlarıyla ilgili konuları netleştireceklerini düşünüyorum."
 

İlter SAĞIRSOY

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