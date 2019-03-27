SEÇİMDE SON HAFTA

SİYASİ TAASSUP GÜTMEYECEĞİZ
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç Avşarlara hitaben yaptığı konuşmada, “Türk bayrağına bağlı, devletine bağlı, vatanına, milletine bağlı. Kültürüne inancına bağlı Türk milletinin asil evlatları. Kaygınız kaygımız, davanız davamızdır. Biz bir kaygının, sevdanın insanıyız. Bu memleketin, menfaati neyi gerektiriyorsa siyasi taassup gütmeden kol kola gireceğiz, Kayserimizi ve ilçelerimizi en iyi noktaya taşıyacağız” dedi.
MEMDUH BAŞKAN ELİMİZDEN TUTACAK
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri modeli belediyeciliğin ülkede örnek olduğunu belirterek, “Bu konuda emeği geçen Özhaseki ve Memduh başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Memduh Başkan, Büyükşehir’e geçtiğinde bizim elimizden tutacak. Birlikte gece gündüz çalışıp Melikgazi’yi daha ileri taşıyacağız” dedi.
“DESTEK VE DUALARINIZI BEKLİYORUZ”
Bu dönemde Melikgazi ilçesinin çok daha şanslı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Sadece Melikgazi’de yaşayanların değil, şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan burayı, daha ileri taşıyacağız. Bizim derdimiz gençlik, aile yapımız, eğitim, istihdam. Eğer aile yapımızı koruyamazsak bölünüp parçalanırız. Bu konularda ülkemize örnek olacak projeler yapacağız. Sizlerden destek ve dua bekliyoruz” diye konuştu.
MHP’DEN YALÇIN’A ÖVGÜ
MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Cumhur İttifakı’nın Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın’ın geçmişten günümüze belediyecilik hizmetlerinde Kayseri’nin Kayseri olması hususunda çok ciddi emeklerinin olduğunu söyledi. Özdemir, “5 sene sonrasını görmek nasip olursa Talas’ın Kayseri’de bir marka ilçe, hatta Türkiye de ve Türkiye sınırlarını aşan bir ilçe olacağını düşünüyorum” dedi.
BAŞKAN’DAN İŞÇİLERE TEŞEKKÜR
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar işçilere hitaben “Çalışanlarımızın hizmetleri neticesinde vatandaşlarımızın memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Çalışanlarımız işini hakkıyla yapınca hemşehrilerimizin de bize karşı olumlu yönde teveccühü oluyor. Bize gelen her bir teşekkür bilesiniz ki, bin 500 çalışanımıza yapılmış bir teşekkürdür” dedi.
Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç Avşarlara hitaben yaptığı konuşmada, “Türk bayrağına bağlı, devletine bağlı, vatanına, milletine bağlı. Kültürüne inancına bağlı Türk milletinin asil evlatları. Kaygınız kaygımız, davanız davamızdır. Biz bir kaygının, sevdanın insanıyız. Bu memleketin, menfaati neyi gerektiriyorsa siyasi taassup gütmeden kol kola gireceğiz, Kayserimizi ve ilçelerimizi en iyi noktaya taşıyacağız” dedi.
MEMDUH BAŞKAN ELİMİZDEN TUTACAK
Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri modeli belediyeciliğin ülkede örnek olduğunu belirterek, “Bu konuda emeği geçen Özhaseki ve Memduh başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Memduh Başkan, Büyükşehir’e geçtiğinde bizim elimizden tutacak. Birlikte gece gündüz çalışıp Melikgazi’yi daha ileri taşıyacağız” dedi.
“DESTEK VE DUALARINIZI BEKLİYORUZ”
Bu dönemde Melikgazi ilçesinin çok daha şanslı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Sadece Melikgazi’de yaşayanların değil, şehir dışından gelenlerin de uğrak yeri olan burayı, daha ileri taşıyacağız. Bizim derdimiz gençlik, aile yapımız, eğitim, istihdam. Eğer aile yapımızı koruyamazsak bölünüp parçalanırız. Bu konularda ülkemize örnek olacak projeler yapacağız. Sizlerden destek ve dua bekliyoruz” diye konuştu.
MHP’DEN YALÇIN’A ÖVGÜ
MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir Cumhur İttifakı’nın Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın’ın geçmişten günümüze belediyecilik hizmetlerinde Kayseri’nin Kayseri olması hususunda çok ciddi emeklerinin olduğunu söyledi. Özdemir, “5 sene sonrasını görmek nasip olursa Talas’ın Kayseri’de bir marka ilçe, hatta Türkiye de ve Türkiye sınırlarını aşan bir ilçe olacağını düşünüyorum” dedi.
BAŞKAN’DAN İŞÇİLERE TEŞEKKÜR
Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar işçilere hitaben “Çalışanlarımızın hizmetleri neticesinde vatandaşlarımızın memnuniyetiyle karşılaşıyoruz. Çalışanlarımız işini hakkıyla yapınca hemşehrilerimizin de bize karşı olumlu yönde teveccühü oluyor. Bize gelen her bir teşekkür bilesiniz ki, bin 500 çalışanımıza yapılmış bir teşekkürdür” dedi.
İlter SAĞIRSOY