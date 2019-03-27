SEÇİMDE SON HAFTA Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı’nın yarıştığı 31 Mart yerel seçimlerinde son haftaya girildi. Seçimlerin yapılmasına dört gün kala her iki ittifakın adayları tempoyu iyice artırdı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz son haftaya yani son viraja girdik ama biz bütün enerjimizle sonuna kadar projelerimizi halkımıza anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:38