‘Seçimlerde AK Parti’yi yıkacağız’ diyen imama 6 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık M.A. ile avukatı hazır bulundu.

Tanık beyanlarda örgüt toplantılarına katıldığı, örgüte eleman kazandırdığı, örgütün gazetesi Zaman Gazetesi’ni okumaya teşvik ettiği ve 2014 seçimlerinde ‘AK Parti’yi yıkacağız, AK Parti dışında kime verirseniz verin’ iddialarını kabul etmeyen tutuksuz sanık M.A., “Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Suçsuzu beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

