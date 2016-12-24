Sefer bizden zafer Allah’tan Kayseri Milli Seferberlik Platformu tarafından bugün saat 14.00’da düzenlenecek olan organizasyonda yaklaşık 1 km uzunluğunda bayrak ile “Birlik beraberlik” yürüyüşü gerçekleştirilecek. Bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

24 Aralık 2016 Cumartesi 10:36