Şehidin kanını öptü, nöbetine son verdi Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından durakta nöbet tutmaya başlayan Fevzi Kurtoğlu, caddede izi kalan şehit kanını öptükten sonra nöbetine son verdi.



Kayseri'de 17 Aralık'ta meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu patlamanın ardından olayın meydana geldiği otobüs durağında nöbet tutmaya başlayan 62 yaşındaki Fevzi Kurtoğlu, 40. gününde nöbetini tamamladı. Sabah erken saatlerde durağa gelerek elindeki Türk bayrağı ile akşama kadar bekleyen Kurtoğlu, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından gözyaşlarıyla nöbetini bitirdi. Patlamanın ardından caddede izi kalan şehidin kanını öpen Kurtoğlu, vatandaşlara da lokum ikram etti.

Nöbetin son gününde Fevzi Kurtoğlu'nu yalnız bırakmayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Bundan tam 40 gün önce, 14 tane kahramanımızı burada şehit verdik. Bu patlamadan dolayı Kayseri'mize ateş düştü ve ciğerlerimiz yandı. Biz pes etmedik ve Türk milleti olarak dimdik ayakta durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Bu hainlere karşı gereken yapılana kadar, bu hainler yok olana kadar biz buradayız. Bizler devamlı karşılarında olacağız. Fevzi Kurtoğlu ağabeyimiz de Nasıl ki buradaki patlamadan sonra soğuk ve kış demeden burada nöbet tutup şehitlerimize ahde vefa gösterdi. Şehitlerimize sahip çıktığından dolayı Fevzi Kurtoğlu ağabeyimize teşekkür ediyoruz. Türk milleti ne kadar zor şartlar altında geçmişte düşmanlara karşı mücadele ettiyse, şimdi de mücadelemizi etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nöbetini bitiren Fevzi Kurtoğlu da, şehitlerin ruhlarının kendisine kuvvet verdiğini belirtti. Kurtoğlu, "40 gün burada bekledim. Şehitlerimizin ruhları bana kuvvet verdi. Üşümedim, acıkmadım ve yılmadım. 40 gün daha olsa dururum. Hakkım varsa helal olsun. Onlarda bize haklarını helal etsinler. Bundan sonrada her ayın 17'sinde yine buraya geleceğim" diye konuştu.

İHA

