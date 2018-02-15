Şehir 2023’te Erkilet için adımlar atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehir 2023" projesi kapsamında Kayseri'de hayata geçirilecek konut ve yaşam alanı projesini değerlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehir 2023" projesi kapsamında Kayseri Erkilet'te hayata geçirilmesi hedeflenen konut ve yaşam alanı projesinin ayrıntılarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bakanlık yetkilileri ve Gazi Üniversitesi'nden akademisyenler ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirdi.

İnsan odaklı ve kimlikli şehirlerin inşa edilmesini hedefleyen "Şehir 2023" programı kapsamında ilk adımları Kayseri Erkilet'te atılacak projenin taslaklarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısında inşa edilecek bölgenin tüm ayrıntıları masaya yatırıldı. Geleneksel mimarinin ön planda olduğu ve bölgede yaşayanların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projenin değerlendirme toplantısında konut, iş yeri, alışveriş alanları, sokak ve caddelerin genel yapısı, alt yapı sistemleri ve kent mobilyaları gibi pek çok konu detaylı olarak ele alındı.

Toplantıda, Erkilet'te yaşama geçirilecek şehir tasarımına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, toplumun inancını ve düşüncelerini ortaya koyan şehir tasarımının önemine dikkat çekti. Değerlendirmelerinde Türk tarihinde gelişen şehircilik anlayışına da değinen Özhaseki, "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın günümüzde eserlerini ve izlerini görebildiğimiz bir medeniyet yaklaşımı var. Ancak biz geride kalan, neredeyse, 100 yıldır bu konuda bocalıyoruz. İmkanlarımız var, bir çok konuda şehirlerimize yansıtabileceğimiz birikimimiz var" ifadelerini kullandı.

"Kadim şehirler projesi örnek oluşturur"

Şehir 2023 projesi kapsamında tasarlanan "Kadim Şehirler Projesi Kayseri Erkilet" çalışmasının gelecek dönemde atılacak adımlar için de önemli bir örnek teşkil edeceğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Çevremize baktığımızda, her yerde kibrit kutusu gibi yan yana dizilmiş, birbirinin aynısı olan çok katlı yapılar görüyoruz. Hiçbir sosyal donatısı düşünülmeden yapılan bu yapıları pek çok yerde görebiliyoruz. Erkilet'te hayata geçireceğimiz proje, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılacağı yerlerde de örnek olarak gösterebileceğimiz bir imkan sağlar" diye konuştu.

Kurum Haberi

