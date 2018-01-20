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ŞEHİR HASTANESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Kayseri Şehir Hastanesini 2 ay içerisinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

ŞEHİR HASTANESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Yapımı son aşmaya gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Gümüş, inşaat alanında yaptığı açıklamada, devir teslim işlemlerini başlattıklarını belirtti.
Hastanenin birçok özelliği içinde barındırdığını dile getiren Gümüş, "İnşallah Kayserimize hayırlar getirecek. Bugün hem mimari açıdan hem de teknik açıdan hastaneyi değerlendirecek ekiplerimizle buradayız. Bütün ameliyathaneler, klinikler, poliklinikler değerlendirilecek. Hizmete hazır hale geldikten sonra hastanemizi açacağız. Bu 5'inci şehir hastanemiz." diye konuştu.
Gümüş, daha önce Mersin, Adana, Yozgat ve Isparta Şehir Hastanelerini hizmete açtıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kayseri, 2018 yılında açacağımız ilk şehir hastanemiz olacak. 2 ay içerisinde bu işlemler tamamlandıktan sonra Kayseri'de vatandaşlarımızın, hastalarımızın hizmetine hastaneyi sunacağız. Hastanemiz 250'ye yakın yoğun bakım yatağı, yaklaşık 400 poliklinik, 45'e yakın ameliyathanesi ile hizmet verecek. Birçok özellikli hizmetleri barındırıyor. Kayseri'nin en üst düzey hastanesi olacak. Diğer hastanelerin taşınmalarını da değerlendiriyoruz. Özellikle Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesinin hemen hemen tamamı buraya taşınacak. Hastanemiz bölgede önemli bir merkez haline gelecek."



AA
 
 

İHA

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