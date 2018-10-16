ŞEHİR HASTANESİ Mİ SABIR HASTANESİ Mİ?

TRAFİK SAÇ BAŞ YOLDURUYOR
Hastane açıldığı günden beri trafik sorunu hala çözülemediği için her sabah tıkanan ve yüzlerce metre uzayan trafik kuyruğu hastaneye tedavi için gidenleri daha hastaneye girmeden sinir hastası ediyor. Trafik sorunu konusunda Büyükşehir Belediyesi topu hastane yönetimine atarken, hastane yönetimi de belediyenin işi çok uzattığı yönünde kendini savunuyor.
HASTANEDE LAĞIM KOKUSU
Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesi olarak lanse edilen ve 5 yıldızlı oteli aratmayacak lüks ve konfora sahip olduğu belirtilen Kayseri Şehir Hastanesi, tedavi hizmetlerine yönelik çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son sistem altyapı ve fiziki şartlara sahip olduğu söylenen ve toplamda 3 milyar lira harcanan hastanenin rögarları tıkandı ve sağlık dağıtacak olan “Kayseri’nin yüz akı” hastane lağım kokularından geçilmedi.
PROFESÖR VE UZMAN YOK ARTIK
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre bakanlığın gönderdiği bir genelge ile Şehir Hastanesi’nde saat 17.00’den sonra profesörler hasta tedavi etmeyecek. Bir ay sonra da uzman doktorlarında saat 17.00’den sonra hasta kabul etmeyeceği açıklanan Şehir Hastanesi’nde, artık saat 17.00’den sonra pratisyen ve stajyer olan son sınıf tıp fakültesi öğrencileri hasta tedavi edecek.
STAJYERLERİN YEMEĞİ İPTAL
Şehir Hastanesi’nde günlük yaklaşık 500’e yakın stajyer öğrenci sağlıkla ilgili pratik eğitim alıyor ve ilgili alanlarında da hastaneye hizmet ediyor. Bugüne kadar öğle yemeklerini ücretsiz yiyen stajyerler yeni alınan bir karar gereği artık ücretsiz yemek yiyemeyecekler, dilerlerse 8 TL karşılığında öğle yemeği yiyebilecekler.
KORKUNÇ İDDİALAR VAR
Hastanede ameliyat sırasında ve yoğun bakımda meydana gelen bazı ölümlerin elektrik kesintisinden dolayı meydana geldiği iddiaları ise tüm kamuoyunu meşgul eden en önemli iddialar arasında yer alıyor. Ancak bu konulara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Hastane açıldığı günden beri trafik sorunu hala çözülemediği için her sabah tıkanan ve yüzlerce metre uzayan trafik kuyruğu hastaneye tedavi için gidenleri daha hastaneye girmeden sinir hastası ediyor. Trafik sorunu konusunda Büyükşehir Belediyesi topu hastane yönetimine atarken, hastane yönetimi de belediyenin işi çok uzattığı yönünde kendini savunuyor.
HASTANEDE LAĞIM KOKUSU
Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesi olarak lanse edilen ve 5 yıldızlı oteli aratmayacak lüks ve konfora sahip olduğu belirtilen Kayseri Şehir Hastanesi, tedavi hizmetlerine yönelik çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Son sistem altyapı ve fiziki şartlara sahip olduğu söylenen ve toplamda 3 milyar lira harcanan hastanenin rögarları tıkandı ve sağlık dağıtacak olan “Kayseri’nin yüz akı” hastane lağım kokularından geçilmedi.
PROFESÖR VE UZMAN YOK ARTIK
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre bakanlığın gönderdiği bir genelge ile Şehir Hastanesi’nde saat 17.00’den sonra profesörler hasta tedavi etmeyecek. Bir ay sonra da uzman doktorlarında saat 17.00’den sonra hasta kabul etmeyeceği açıklanan Şehir Hastanesi’nde, artık saat 17.00’den sonra pratisyen ve stajyer olan son sınıf tıp fakültesi öğrencileri hasta tedavi edecek.
STAJYERLERİN YEMEĞİ İPTAL
Şehir Hastanesi’nde günlük yaklaşık 500’e yakın stajyer öğrenci sağlıkla ilgili pratik eğitim alıyor ve ilgili alanlarında da hastaneye hizmet ediyor. Bugüne kadar öğle yemeklerini ücretsiz yiyen stajyerler yeni alınan bir karar gereği artık ücretsiz yemek yiyemeyecekler, dilerlerse 8 TL karşılığında öğle yemeği yiyebilecekler.
KORKUNÇ İDDİALAR VAR
Hastanede ameliyat sırasında ve yoğun bakımda meydana gelen bazı ölümlerin elektrik kesintisinden dolayı meydana geldiği iddiaları ise tüm kamuoyunu meşgul eden en önemli iddialar arasında yer alıyor. Ancak bu konulara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Özel Haber: İlter Sağırsoy