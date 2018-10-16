ŞEHİR HASTANESİ Mİ SABIR HASTANESİ Mİ? Tam 430 milyon avroya mâl olan Şehir Hastanesi’nde üst üste yaşanan talihsizliklere, hastanenin ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün beceriksiz yönetim anlayışı da eklenince, hastane Kayserililerin şifahanesi değil, çilehanesi oldu. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise telefonlara çıkmayarak sorularımıza yanıt vermekten kaçındı.

16 Ekim 2018 Salı 10:25