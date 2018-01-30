ŞEHİR HASTANESİ'Nİ CUMHURBAŞKANI AÇACAK

Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yaptığı açıklamada “Hastane şükürler olsun açılış pozisyonuna geldi. Yüzde 99 oranında bitirilmiş oldu. Geçen hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı müsteşarı ve Yedi A Grubu’nun yönetim kurulu başkanı ile birlikte hastaneyi gezmiş olduk. Hep beraber birlikte son durumuna baktık. Tıbbi malzemelerin listesi verildi. Sağlık Bakanlığı o listeyi ayarlamaya çalışıyor. Bir ay gibi kısa zaman içerisinde tıbbi malzemeler de konulduktan sonra taşınma başlanmış olacak. Resmi açılış tarihi de aşağı yukarı belli oldu. İnşallah 6 Mayıs’ta burayı açmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük ihtimalle katılımlarıyla burası hizmete girmiş olacak. Tüm Kayseri halkına Şehir Hastanesinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.“1584 YATAKLI HASTANEDE HEPSİ NİTELİKLİ YATAK”Milletvekili İsmail Tamer ayrıca, “Şehir Hastanesi dediğimiz zaman 1584 yataklı hastanede hepsi nitelikli yatak. Nitelikli yatağın anlamı şu; 30 metre kare içerisindeki odalarda televizyonu, hasta başı monitörleri dahil orada refakatçı yatağıyla tam beş yıldız bir otel odası gibi olan bir odadan bahsediyoruz. Bunlara nitelikli yatak diyoruz. 2023’te Türkiye’deki bütün hastaneleri nitelikli yatak haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu da yapacağız ki, Türkiye sağlıkta ikinci bir çağ atlamış olacak. İnşallah Kayseri halkı bundan sonra Şehir Hastanesine kavuşmuş olacak. Ben önce Kayseri halkımıza daha sonra da Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.