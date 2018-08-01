ŞEHİR HASTANESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Açılalı henüz 2,5 ay olan Kayseri Şehir Hastanesi, daha önce açılan şehir hastaneleri arasında hizmet kapasitesi bakımından Türkiye birincisi oldu.



Bu konuda gazetemizin sorusunu yanıtlayan Kayseri Şehir Hastanesi YDA İşletme Direktörü Dr. Mehmet Akif Yücel, hastanenin kısa sürede zirveye yerleştiğini söyledi. Yücel şöyle konuştu: “Açılışından bu yana iki buçuk ay gibi bir sürenin geçtiği Kayseri Şehir Hastanesi, açılan bütün Şehir Hastaneleri içinde en başarılı şehir hastanesi olarak hizmetine devam ediyor. Günlük 15 bin civarında poliklinik hizmeti, 150 ameliyat, 40 doğum ile açılmış olan bütün şehir hastaneleri içinde hizmet kapasitesi en büyük hastane olarak yer aldı. Hastanede şu an itibariyle 1100 civarında hastaya yataklı servislerde tedavi hizmeti verilmektedir. Kamu Özel İşbirliği Modeliyle işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde hizmet alan hastalar, beş yıldızlı otel konforunda destek hizmetleri, hastalara özel golf aracıyla hastane içinde taşıma hizmetlerine, bir çok alanda hasta odaklı hastane algısıyla hizmete devam etmektedir. Özellikli birimleri, son teknoloji cihazları, alt yapı hizmetleri ve güler yüzlü personelleri ile Kayseri Şehir Hastanesi vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.”

