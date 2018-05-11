ŞEHİR HASTANESİNDE MESAİ FİZİK’LE BAŞLADI

Taşınma esnasından kliniklerde yatan hastaların nakli sağlıklı bir şekilde Kayseri Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gerçekleştirilirken, polikliniklerde vatandaşların hizmetine açıldı.

Hasta kabulüne başlanmasının ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli hizmet verilen servislerin sorumlu doktorları ile görüşerek herhangi bir aksaklık olup olmadığı konusunda bilgiler aldı ve çalışmaları yerinde gözlemledi. Ziyareti sırasında servislerde tedavi gören hastalar ile de görüşerek hastane hakkındaki ilk izlenim ve düşüncelerini soran Benli geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

İHA



