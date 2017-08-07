ŞEHİR HASTANESİNDE SONA DOĞRU

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte hafta sonu kentimize geldi. Bakan Demircan, programı dahilinde ilk olarak Vali Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti.



Demircan, burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılandı.



Bakan Demircan, Valilikte yaptığı konuşmada, sağlığın önemli bir hizmet alanı olduğunu söyledi.



Türkiye'de 2003'ten itibaren "önce insan" ilkesini benimseyen AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta fevkalade önemli bir dönüşüm süreci yaşadıklarını anımsatan Demircan, sosyal güvenlik şemsiyesini bütün ülke insanlarının üzerine açtıklarını ifade etti.



Kimseyi, sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakmadıklarını vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmetlerini, bütün o hastaneleri, SSK hastanelerini, devlet hastanelerini birleştirdik ve sağlık hizmetlerinde o günün şartlarına uygun şekilde bir dönüşüm gerçekleştirdik. 2017'ye kadar gelen süreç içerisinde sağlık hizmetleri bizim başarılı hizmetlerimizin önde gelenleri arasında yer aldı. Tabi her şey gibi sağlık hizmeti de gelişmeyle, gelişmenin gereklerine uymak zorunda ve gelişen Türkiye o zamanlar 3 bin dolarlık gayri safi milli hasılayla bu hizmetlere başlamıştı. Şimdi 10 bin doların üzerinde bir gayri safi milli hasılayla yola devam ediyoruz. Allah nasip edecek, inşallah Türkiye 20 bin dolarları aşacak. O zaman daha farklı şeyler konuşacağız."



Türkiye'nin yönetim sistemini yenilediğini aktaran Demircan, o yönetim sistemine uygun şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesinde de yeni bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirdi. Bakan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dönemde grafiği yukarıya doğru, daha yukarıya doğru devam ettirmek için dönüşüm sürecini tamamlayan Türkiye, şimdi ise gelişim ve kalite sürecinin başındadır ve bunu da geliştirecektir. Bunları gözlüyorsunuz, görüyorsunuz. Şehir hastaneleri bunlardan bir tanesidir. Türkiye, bugün sadece içerideki kaliteli hizmetleri milletimize sunma ile kalmıyor yurt dışından da hizmetler alıyor. Mesela bugün ilk adımı atıldı. 190 milyonluk Pakistan'la yaptığımız bir protokol gereği oradaki hastalarımız buraya geliyor, karaciğer nakli için Türkiye'de hizmet alacaklar, ilk hastamız bugün havaalanında karşılanacak ve bu şekilde süreç devam edecek. Sadece Pakistan'la sınırlı kalmayacak. Türkiye'yi bir sağlık merkezi haline elbette getireceğiz inşallah. Bu çalışmaları zaman içerisinde paylaşacağız."



Şehir hastanesi önümüzdeki aylarda teslim olacak

Kayseri'deki şehir hastanesinin bitmek üzere olduğunu anlatan Demircan, önümüzdeki aylarda hastaneyi teslim alacaklarını söyledi.

Şehir hastaneleri modelinde yeni bir hizmet konseptiyle millete hizmet edeceklerini belirten Demircan, bu makamların bayrak yarışı makamları olduğunu ve bayrağı bir önceki kardeşlerinden alarak, kendilerinden sonra gelecek kardeşlerine daha yukarı taşımış olarak verebilmeleri durumunda büyük mutluluk içinde olacaklarını ifade etti.



Sağlık Bakanı Demircan, Develi’de 150 yataklı Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine de katıldı.



Törende bir konuşma yapan Demircan, sağlık alanında yapılan reformlarla birlikte sürecin devamında Türkiye'de sosyal güvenlik çatısı altına bütün vatandaşların alındığını bildirdi.



Sağlıkta önemli bir zihniyet değişimi yaşandığını aktaran Demircan, şunları söyledi:

"Sağlık güvencesi olmayan hiç kimsemiz yok. Bu büyük bir başarı. Bizden çok daha önde giden gelişmiş batılı ülkelerin başaramadığı, başarmakta zorlandığı veya başaran varsa onların da bu işi sürdürmekte zorlandığı bir husus. Türkiye bu adımı attı. Türkiye'de hastaneler dağıtım kurumların elindeydi, hastaneler bir çatı altına toplandı. Hizmetin standartları gelişti. Bunu halkımız yaşadı. Halkımız bunun karşılığını da AK Parti iktidarlarının devamını sağladığı ve seçim sonuçlarıyla da bunu gösterdi. Bu son derece sevindirici bir şey. Bu nasıl başarıldı? Zihniyet değişti. Zihniyette önemli bir değişim yaşadık. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi üzerine oturttuk. Bu zihniyet değişimini sadece zihniyette bir değişiklik olarak bırakmadık. Onun gereği olan sistem dönüşümünü de adım adım geliştirdik. Kurumlarda geliştirdik, belediyelerde ileriye götürdük. En sonunda 16 Nisan devletin sisteminde daha demokratik, vesayetçi rejimi ortadan kaldıran hamleyi de yaparak millet iradesinin çatısı altında topladık. Bütün devlet denen milleti hizmet için kurulmuş olan o organizasyonun sahibi ile ilintili hale getirdik."



"Anadolu her zaman insanlığın vicdanı olmuştur"

Şimdi sağlıkta hayata geçirilen hizmetleri ileri taşıyacak yeni dönemin kapılarının açıldığını anlatan Demircan, "Daha önce dönüşümdü, şimdi sağlıkta gelişim ve kalite dönemi. Artık Türkiye sağlık hizmetlerinde sadece Türkiye'ye dönük değil. Türkiye'deki hizmeti yukarıya taşıyarak komşu ülkeler dahil, dünyada bu hizmete ulaşmak isteyen herkese kapısını açacak aşamaya gelmiş bulunuyor." dedi.



Günümüzde bilgi üretiminin son derece önemli olduğunu ve Türkiye'nin de bilgi üreten ülke olması gerektiğine işaret eden Demircan, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde ulaştığı bu standardın diğer hizmet alanlarında da yakalaması için AK Parti iktidarımız üzerine düşeni yapıyor. En önemli husus bilgi üretimidir. Bilgi üretimini bu ülke yakalamalıdır. Hatta öne geçmelidir. Gücün kaynağı bu bilgi ile birlikte oluşacaktır. Türkiye sağlıkta, eğitimde bütün alanlarda hamlelerini bugüne kadar yaptı. Artık AK Parti'nin işi daha da güçlü bir şekilde hizmete dayanıyor. Şimdiye kadar kendimizi bizden öncekilerle mukayese edebiliyorduk. Artık AK Parti kendi ile yarışmak zorunda. Çünkü geçmişi hatırlayanlar gitgide azalıyor. Özellikle gençlerimiz zannediyor ki hep böyleydi. Ama artık biz kendi verdiğimiz hizmetlerle yarışma dönemi girmiş bulunuyoruz. Bu da bizim vizyonumuzu daha da geliştirmek zorunda."



Konuşmaların ardından 150 yataklı Develi Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bakanlar Demircan ile Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de ziyaret etti. AA

