ŞEHİR ORGANİZASYONU SAHİPLENSİN Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin ikincisi 9 Şubat’ta düzenlenecek. Kültepe Ekonomi Platformu Başkanı Ali Özcan, “Dünya tarihinin en eski organize ticaret ve ekonomi şehri olarak tescilli alanımızın desteklenmeye ihtiyacı vardır. Kültepe Ekonomi Zirvesi bu şehrin organizasyonudur, sahiplenilmelidir. Ancak şehrimizi yönetenlerin desteğini tam manasıyla hissedemiyoruz” dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:47