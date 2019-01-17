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ŞEHİR ORGANİZASYONU SAHİPLENSİN

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin ikincisi 9 Şubat’ta düzenlenecek.  Kültepe Ekonomi Platformu Başkanı Ali Özcan, “Dünya tarihinin en eski organize ticaret ve ekonomi şehri olarak tescilli alanımızın desteklenmeye ihtiyacı vardır. Kültepe Ekonomi Zirvesi bu şehrin organizasyonudur, sahiplenilmelidir. Ancak şehrimizi yönetenlerin desteğini tam manasıyla hissedemiyoruz” dedi.

ŞEHİR ORGANİZASYONU SAHİPLENSİN
YERLİ VE MİLLİ EKONOMİK FORUM
Özcan, "Kültepe Kaniş Karum UNESCO tarafından tescillenmiş olup "Dünya tarihinin en eski ticaret ve ekonomi şehridir. ASKON ve KÜLTEPE Ekonomi platformu olarak Kültepe Ekonomi Zirvesi ile şehrin ve ülkemizin ekonomik tanıtımına katkı sağlamak istedik. Projemizin özü yerli ve milli bir ekonomik forum oluşturmak. Bu zirve, özelde ülkemizin genelde ise dünyanın ortak bir değeri olacaktır" dedi.
 
TAM MANASIYLA DESTEKLENMİYORUZ
Özcan, açıklamalarını şu şekilde tamamladı; “Kayseri şehrinin bürokrasisinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin desteğini maalesef ki tam manasıyla hissedemiyoruz. UNESCO tarafından dünya tarihinin en eski organize ticaret ve ekonomi şehri olarak tescilli alanımızın desteklenmeye ihtiyacı vardır; Kültepe Ekonomi Zirvesi Bu şehrin organizasyonudur, sahiplenilmelidir.” Haber Merkezi
 

Haber Merkezi

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