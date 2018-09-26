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ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ VURDU KAÇTI

Bir süre önce meydana gelen trafik kazasında öndeki araca arkadan çarpan ve daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsünün bir sonraki trafik kontrol noktasında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.

ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ VURDU KAÇTI

Şehirlerarası otobüs firmasından ve sürücüsünden şikayetçi olan öndeki aracın sürücüsü E.G. “Büyük bir şehirlerarası yolcu otobüsü firması olduğu için herhalde şoför arkadan çarpmasına rağmen durmadı ve kaçıp gitti. Bu o şehirler arası otobüs firmasına da sürücüsüne de hiç yakışmadı. Şoför hem arkadan çarpı beş kişi yaralı var ve buna rağmen de kaçtı” dedi.

Sivas’tan Kayseri’ye doğru seyir halindeki ve 64 yaşındaki M.D. yönetiminde olan 34 NV 2320 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü  aynı güzergahta seyir halinde olan öndeki E.G.’nin sürdüğü  38 DZ 638 plakalı özel araca arkadan çarptı.

Kaza sonra çarpmanın etkisiyle takla atan özel otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde durmadan yoluna devam eden şehirler arası yolcu otobüsü  bölge trafik ekiplerinin kazaya karıştığı anonsu üzerine  İldem Kaykop girişi noktasındaki trafik ekiplerince durduruldu ve şoför ifadesi alındıktan sonra yolcu otobüsü yoluna devam etti.

Kazanın olduğu noktanın Sarıoğlan Jandarma bölgesinde bulunduğunu hatırlatan E.G. Sarıoğlan Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturmanın başlatıldığını ancak soruşturmanın sonuçlandırılamadığını belirtti. E.G. kazanın ardından bölge trafik ekiplerinin kaza anonsu üzerine ilerdeki bir trafik kontrol noktasına çevrilen yolcu otobüsü şoförünün ifadesi alındıktan sonra yaralamalı bir kaza sonucu nasıl serbest kalabildiğini de anlamadığını belirtti.


 

Haber Merkezi

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