ŞEHİT AİLELERİNE MADALYA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Kayseri’de ikamet eden şehit ailelerine ve gazilere üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 29 şehit ailesi ve 1 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.Törene; Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, , İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven, Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende, şehitler ile gazi hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlenirken, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.Vali Süleyman Kamçı buradaki konuşmasında şehit yakınlarına ve gazilere devlet ve millet adına şükranlarını sunarak şunları söyledi:“Devlet övünç madalyası Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve büyük milletimizin, şehitlerimizin kıymetli yakınlarına ve gazilerimize; teşekkür, minnet ve saygının bir ifadesi olarak teslim edilmektedir. Bu özel ve anlamlı günde ülkemizin ve milletimizin varlığını devam ettirmek vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek adına aziz canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın siz kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin heyecanı ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kanının rengini bayrağımıza vererek aziz canının vatanımız uğruna feda etmiş olan tüm şehitlerimiz, bu yüce değerlerimizin korunmasına savunulmasına ve ilelebet yaşatılmasına hizmet etmişlerdir. Şüphesiz onların bıraktığı emaneti korumak ve yaşatmak için bir değil bin canımız olsa da feda etmekten çekinmeyecek bir milletin evlatlarıyız. Bağımsızlığımızın huzur ve güvenliğimizin devamı için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bilmenizi isterim ki şehitlerimizin kıymetli yakınları olan sizler onlardan geriye kalan en değerli emanetlersiniz. Vatanımıza feda ettiğimiz canların ilelebet Allah katında diri olduğuna ve güzel bir karşılık ile muamele gördüğüne inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı gazilikle şereflenen evlatlarımıza acil şifalar diliyor ve şükranlarımı sunuyorum. “Konuşmasının ardından Vali Kamçı şehit ailelerine ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi. Tören İl Müftüsü Şahin Güven’in duasıyla son buldu.