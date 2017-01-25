Şehit ailelerine ve gazilere bir yardım daha Yazar Muzaffer Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşanılan hain saldırıda şehit olan vatandaşların aileleri ve gazilere destek vermek amacıyla 8 bin TL’lik yardım çekini Vali Kamçı’ya teslim etti.

Valilik Makamında gerçekleştirilen teslimde konuşan Vali Kamçı, Kayserili vatandaşlarımızın pek çok önemli konuda olduğu gibi birlik, beraberlik, dayanışma, milli ve manevi değerlere sahip çıkma konusunda da hassasiyetini gösterdiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Devletimiz özellikle son yıllarda şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkma açısından gerek sosyal ve özlük haklarıyla, gerek mali ve istihdam olarak ciddi imkânlar sağlıyor. Ancak devletin yaptığı bu işin yanında insanımızın bir araya gelerek bu şekilde bir kampanya başlatması çok daha anlamlıdır. Canlarını vatan uğrunda veren şehitlerimiz için ne yapılsa azdır. Şehidimizin geri gelmesi mümkün değil ama bizler onun ailesine, çocuklarına ev alarak, istihdam imkânı sağlayarak sahip çıkacağız. Bunu yaparak aslında bu vatanın sahipsiz olmadığını, birlik ve beraberlik içinde etle tırnak gibi olduğumuzun mesajını veriyoruz. Muzaffer Kahraman da 8 bin TL’lik bağışla bu mesajı veriyor. Böyle bir bağışta bulunduğu için Muzaffer Kahraman’a teşekkür ediyorum.”

Yazar Muzaffer Kahraman da ‘Susturamazsınız’ kitabından elde ettiği gelirin bir kısmını 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve gazilere bağışlamak istediğini ifade ederek, milletçe birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından Yazar Muzaffer Kahraman 8 bin TL’lik çeki Vali Kamçı’ya teslim etti.