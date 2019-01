Şehit Anneleri Ve Eşleri Toplantıda Bir Araya Geldi

Kentte bir restoranda düzenlene toplantıya şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra, Vali Şehmus Günaydın ve eşleri Aysel Günaydın, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı.







Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yemek duasının ardından katılımcılara seslenen Vali Şehmus Günaydın, gaziler ve yakınları ile şehit yakınlarına her daim kapılarının açık olduğunu söyledi. Bu tür organizasyonlara hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Günaydın, “Bu cennet vatanı bize yurt kılan, bağımsızlığımız, devletimiz, milletimiz için canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda vefat eden kahraman gazilerimizi de yine rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta kalan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir hayat temenni ediyoruz. Ülkemiz, bayrağımız, milletimiz üzerinde, bu cennet vatanı yurt olarak kabul ettiğimiz günden beri hesapları olanlar, her zaman bu büyük millet karşısında hak ettikleri cevabı almışlardır. Ama bundan ders almayan hainler, ihanet çeteleri, milletimize, devletimize yönelik ihanetlerini devam ettiriyorlar. Ama şunu çok iyi bilsinler ki, bu büyük millet ecdadından aldığı güçle her seferinde de bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir” diye konuştu.







Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise, bu tür etkinlikler düzenlemekteki amaçlarının acıları ve sevinçleri paylaşmak olduğunu ifade etti. Üçkan, “Biz biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir ve şehidini, gazisini hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak. Bunun göstergesi de, bu tür etkinlikler yapacağımız zaman protokolümüzün bizi hiçbir zaman geri çevirmemesi. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz sık sık olacak. Bir araya gelip derdimiz varsa, sevincimiz varsa paylaşacağız. Ecdadımızı unutmayacağız, gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.