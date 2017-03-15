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ŞEHiT ATEŞi KAYSERi’YE DÜŞTÜ

Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısında şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın Kayseri'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

ŞEHiT ATEŞi KAYSERi’YE DÜŞTÜ

Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısında şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın Kayseri'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan baba Necati ve anne Selma Sevim Yıldırım'a oğullarının şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Şehit Yıldırım'ın babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım'ın naaşının yarın Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristlerin, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu.
kaynak:sondakika.com

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KayseriTalasşehitMAHMUT YILDIRIM
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