“ŞEHİT ÇOCUKLARI AĞLAMASIN İSTEDİM”

4. sınıf öğrencisi Nisa Nur Doğan, Kocasinan ilçesindeki Servet Akaydın İlkokulu'nda Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen trafik konulu resim yarışmasında birinci oldu. 10 yaşındaki Doğan, yarışmadan kazandığı çeyrek altını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesine teslim etti. Televizyonda şehit ve gazilerle ilgili haberleri izlediğinde çok etkilendiğini dile getiren Doğan, “Çocukların ağlamasını istemediğim için böyle bir şey yaptım” dedi.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan da, Nisanur Doğan’a gösterdiği yüce gönüllülük karşısında Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Üçkan, “Geleceğimizin teminatları, yüreğinde vatan, bayrak, ezan sevgisini nasıl taşıdıklarını bugün gösterdiler. Biz şehit ailelerini bir daha duygulandırdılar. Yüreklerindeki vatan sevgisini burada manaya çevirdiler. Bu tür vatan evlatlarımız olduğu sürece bu şehitlerimizin hayallerini yaşatacaklar. Bu gençlerimize, bu çocuklarımıza, bu yüreklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vatanın bölünmez bütünlüğü onların elinde” diye konuştu.