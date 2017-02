"Şehit Komandolar Durağı"nda saygı nöbeti

1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı otobüs durağında 40 gün nöbet tutan ve nöbetinin 39'uncu gününü de 15 askerini şehit veren 1. Komando Tugayı önünde geçiren Kurtoğlu, her ayın 17'sinde nöbet tutarak askerlerin anısını yaşatmaya devam ediyor.

Hain saldırıyı unutturmamak için her ayın 17'sinde durağa gelip bir gün nöbet tutacağını belirten Kurtoğlu, sabahın erken saatlerinde durağa geldiğini ve şehit 15 asker için durağa 15 Türk bayrağı astığını söyledi.

"Millet unutmasın diye..."

Saldırının yaşandığı durağa, şehitlerin anısına isim verilmesini ve anıt yapılmasını istediğini dile getiren Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya ne zaman yazacaklar 'Şehit komandolar durağı' diye onu bekliyorum. Ömrüm yettiğince her ayın 17'sinde burada olacağım. Anıt yaparlarsa da nöbete devam edeceğim, gelip onu temizleyeceğim, bakımını yapacağım. Unutulmasın, millet unutmasın diye geleceğim, her ay nöbetimi tutacağım. Vatandaşlardan da bazıları gelip 'Gözümüz seni arıyor dayı neredesin?' diye soruyorlar. Benim buradaki nöbetime alıştılar ve gözleri de beni arıyor. "

