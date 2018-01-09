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Şehit Komandolar durağını ziyaret

Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi Şehit Komandolar Durağı’na ziyarette bulundu.

Şehit Komandolar durağını ziyaret
10 kişilik bir ekiple Talas Bulvarı’ndaki Kayseri Şehit Komandolar Durağı’na ziyarette bulunan Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi, dualar ederek şehit komandoları andı.
Dernek adına açıklamada bulunan Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şube Başkanı Muzaffer Çoşkun, “Milletimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bu memlekette Kuva-i Milliye ruhu, milli ruh olduğu müddetçe dış güçlere hiçbir zaman için boyun eğmeyeceğiz. Ecdadımız boyun eğmedi, biz eğmedik, bizden sonra gelenlerde boyun eğmeyecek. Milli ruhumuzu 15-16 Temmuz’da gösterdik. Allah memleketimize hayırlar nasip etsin, düşman eline bizi bırakmasın,  ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin, birlik beraberliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.
Haber: Tuba Köksal
 
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