Şehit Komandolar durağını ziyaret

10 kişilik bir ekiple Talas Bulvarı’ndaki Kayseri Şehit Komandolar Durağı’na ziyarette bulunan Türkiye Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi, dualar ederek şehit komandoları andı.

Dernek adına açıklamada bulunan Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şube Başkanı Muzaffer Çoşkun, “Milletimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bu memlekette Kuva-i Milliye ruhu, milli ruh olduğu müddetçe dış güçlere hiçbir zaman için boyun eğmeyeceğiz. Ecdadımız boyun eğmedi, biz eğmedik, bizden sonra gelenlerde boyun eğmeyecek. Milli ruhumuzu 15-16 Temmuz’da gösterdik. Allah memleketimize hayırlar nasip etsin, düşman eline bizi bırakmasın, ezanlarımızı dindirmesin, bayrağımızı indirmesin, birlik beraberliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.

Haber: Tuba Köksal

