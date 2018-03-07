ŞEHİT OĞLUNUN BOTLARINI AFRİN'E GÖTÜRDÜ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesinin organizasyonuyla gazi ve şehit yakınlarından oluşan grup, Afrin'e gitmek amacıyla dernekte bir araya geldi.

Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, dernek binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan için mücadele eden herkese destek olacaklarını söyledi.

Mehmetçikle yan yana olacaklarını belirten Üçkan, şöyle devam etti:

"Bu etkinliğimizin amacı vatan için kanını ve canını verenlere destek olmak. Şehit yakınları ve gaziler, Afrin'de mücadele edilirken yataklarında rahat uyuyamayacaklarını söylediler. Bu, 'Geçmişte canımızı verdik bugün de vermeye hazırız' mesajını vermek, ülkemizin birlik ve beraberliğini bütün dünyaya duyurmak için yaptığımız bir etkinlik. Şehit anne babaları, eşleri, yakınları ve gazilerimizle bugün yola çıkıp Hatay Hassa'da olacağız. Kayseri'den yaklaşık 50 kişi Afrin için yola çıkacak. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için geçmişte nasıl bedel ödendiyse bu bedeli her zaman ödemeye hazırız."



Üçkan, vatan toprağının bütünlüğü için binlerce kefensiz şehit olduğunu, Afrin şehidi Mehmet Muratdağı'nın eşinin de bu ziyarete katılacağını ifade etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gazi olan Mustafa Yavuz ise Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'e destek olmak için yola çıktıklarını ve göreve her zaman hazır olduklarını vurguladı.



Siirt'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek de oğlunun hain bir pusu sonucu şehit olduğunu anlattı.

Temizyürek, oğlunun yeni aldığı ama giyemediği botları da yanında Afrin'e götürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Oğlum yeni bot almıştı, giymek nasip olmadı. Ben bu botların kahraman Türk askerlerin birinin ayağında olup düşmanları kovalamasını istiyorum. İkinci isteğim ise bir berber kardeşimin aldığı botların yerlerine ulaşması. Bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bu çıktığımız yoldan başarıyla döneceğiz."

Şehit yakını ve gazilerden oluşan grup, dernek binası önünde çektirilen hatıra fotoğrafının ardından otobüsle Hatay'ın Hassa ilçesine hareket etti. Kafile, Afrin sınırında askerlerle bir araya gelerek moral desteğinde bulunacak.

