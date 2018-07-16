"Şehit olmak isteyenler gelsin"

Kayseri Emniyet Müdürü Kulular, Fetöcüleri tamamen bitirdik demenin doğru olmadığını söyledi. Kulular, "Kayseri'de Türkiye'de ve dünyada da bitti demek yanlış olur. Ancak, Kayseri için şunu söyleyebiliriz ki; örgütün belini kırdık. Üst düzey yöneticileri aldık ama alt tarafta canlı bazı hücreler devam ediyor. Kayseri'de gerekeni yapacağız. Hala bağevlerinde toplantılar yapılıyor, haberleşiliyor, para getiren bir kuryeyi daha yeni yakaladık" diye konuştu.



Kulular, “O gece” Emniyet’teki kriz masasında, sabaha kadar çalışıldığını belirterek, “Türkiye’de hainlere ilk vur emrinin verildiği yerlerden biri de, Kayseri’dir. Nizamiyeden çıkanı vurun emrini verdim, Allah korusun, eğer hainler emellerine ulaşsaydı, hiçbirimizi sağ bırakmazlardı” diye konuştu.