ŞEHİT POLİS CENNET YİĞİT'İN ANI EVİ

Cennet Yiğit için Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinin bodrum katında yaklaşık 3 ay önce oluşturulan anı evi ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Yiğit'in, çocukluğundan şehit olduğu ana kadar kullandığı birçok eşya, saldırı sırasında parçalanan cep telefonu, olay yerinde bulunan şarapnel parçası, beraberinde şehit olduğu mesai arkadaşlarının fotoğrafları gibi birçok materyalin yer aldığı anı evini bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişi ziyaret etti.



Anı evinin hikayesini anlatan baba Yahya Kemal Yiğit, evlerinin alt katında 3 ay önce açtıkları anı evinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Yiğit anı evinde kızının çocukken oynadığı bebekten, şehit olduğu ana kadar kullandığı yaklaşık 400 eşyanın bulunduğunu aktaran Yiğit, şu bilgileri verdi:

"Burayı sadece kızımız Cennet Yiğit'in anıları yaşasın diye açmadık. Bizim amacımız gelecek nesillere burada birşeyler anlatabilmek. 15 Temmuz hain darbe girişimini en azından gelecek nesillere, çocuklarımıza gösterebilmek ve öğretebilmek. Memleketimiz çok büyük bir badire atlattı. Bu olay İstiklal savaşı kadar önemli bir olaydı. Şükürler olsun burayı şimdiye kadar üç ay içerisinde 3-4 bin kişi ziyaret etti. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımız burayı ziyaret etti. Anı defterine hepsi duygu düşüncelerini yazdı. Bizim tek gayemiz burada gelecek nesillere birşeyler anlatabilmek. Yoksa çocuğumuz bizim kalbimizde her zaman yaşıyor. Cennet'i burada bebekliğinden, şehadetine kadar anlatan bir köşemiz var. Şehit olduğu zaman Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan ve dünyada kullanması yasak olan bir şarapnel parçası var. Yanmış telefonu ve kendi kişisel eşyaları var."



Yiğit, anı evini gezenlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi yeniden yaşadıklarını ve duygulandıklarını kaydetti:

"Değil bir Cennet, bin Cennetimiz olsa bu vatana feda etmeye hazırız"

Kızlarının şehitlik mertebesine yükselmesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Yiğit, "Biz değil bir Cennet, bin tane Cennetimiz olsa bu vatana feda etmeye hazırız. Bugün devletim bana görev verse git Ağrı Dağı'nın tepesinde, Afrin'de 'Git benim askerimin çorabını yıkayacaksın, senin görevin bu' dese, Allah şahidim bir kere gözümü kırpmadan o göreve giderim, gitmeye hazırım." ifadelerini kullandı.



Anne Huriye Yiğit ise şehit aileleri olarak FETÖ'cülere verilen cezaları yeterli bulmadıklarını söyledi.



Anı evi ile bir nebze acılarının dindiğini aktaran Huriye Yiğit, "Biraz daha acılarımız diniyor. Buraya gelip bakıyoruz, dertleşiyoruz. Çocuğumuzla dertleşiyor gibi oluyoruz. Çocuğum geri geliyor gibi oluyor. Çünkü bir arkadaş bir dost kaybettim." dedi.

AA